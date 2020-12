Vite in fuga, anticipazioni 7 dicembre: dove sono finiti i ragazzi?

Vite in fuga, anticipazioni 7 dicembre: Claudio e SIlvia, giunti ormai al punto di rottura, decidono di coalizzarsi per un bene superiore.

Prosegue la fuga di Claudio Caruana e sua moglie Silvia Stellati, costretti a lasciare Roma insieme ai figli a seguito di uno scandalo bancario. Accusato di aver rubato un’ingente somma di denaro ed aver poi ucciso l’amico Riccardo, Claudio prova a rifarsi una vita ad Ortisei, sotto il falso nome di Giorgio Marasco. Inizia così l’avventura di Giorgio ed Anna, divisi tra il tentativo di ricominciare a vivere ed un legame con il passato troppo forte per essere spezzato.

Vite in fuga, le anticipazioni del 7 dicembre

Le vicende della famiglia Caruana giungeranno ad una svolta inattesa in questo tesissimo finale di stagione.

Silvia non si fida più di Claudio e non è più disposta a restare al suo fianco. Dopo aver scoperto che – prima del fallimento bancario – il marito ha percepito un’ingente somma di denaro, la donna non può più credere che il marito non sia implicato nel caso. Mentre la donna prende le distanze dal marito e lui comunica a Casiraghi di essere pronto a costituirsi, tuttavia, nuove macabre ombre si allungano su di loro.

Dalle anticipazioni scopriamo infatti che Claudio sarà costretto a desistere dal suo piano di tornare a Roma quando Silvia lo informerà della scomparsa di Ilaria e Alessio. Disperato, Claudio raggiungerà la moglie a Strasburgo e i due stipuleranno una sorta di tregua in nome dei figli.

Che ne sarà dei ragazzi? Per saperlo dovremo aspettare la prossima stagione. Nel frattempo, rivivete le avventure dei Caruana grazie alle repliche sul sito di RayPlay.

