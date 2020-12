Perché nessuno ha mai visto i figli di Anna Valle? Il motivo è interessante

Perchè, nonostante la fama della madre, si sa poco o niente dei figli di Anna Valle? La cosa è tutt’altro che casuale.

Oggi ci chiediamo come mai nessuno abbia mai visto i figli di Anna Valle. Il motivo è molto semplice.

Anna Valle, l’identità dei figli: una questione di privacy

Era il 2007 quando Anna Valle ed il suo futuro marito, Ulisse Lendaro, si incontrarono sul set di Miss Take, di cui lui era attore e produttore. Anche la bella Miss Italia era stata scritturata per una parte nel film e Lenardo se ne innamorò perdutamente. Recentemente l’attrice ha ammesso di conservare ancora tutti i messaggi che il marito le mandò nel periodo del suo lungo corteggiamento.

La coppia si è poi sposata nel 2008 e dalla loro unione sono nati Ginevra (12 anni) e Leonardo (7 anni). Fin dal momento della loro nascita i genitori sono stati sempre molto protettivi nei loro confronti. Proprio per questo portano raramente i bambini agli eventi pubblici ed hanno chiesto alla stampa di non divulgare loro foto, se non provviste dell’apposta censura. I due attori sono inoltre poco attivi sui social, dove pubblicano principalmente immagini legate alle rispettive professioni. In tal modo ritengono di poter preservare la privacy della loro famiglia e l’identità dei propri figli dalle numerose insidie che riserva il web.

Qui sopra, una delle poche foto pubbliche della coppia insieme ai due bambini, alcuni anni fa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna valle (@anna___valle)

Nel frattempo Anna Valle ha “adottato” due nuovi figli sul set. Si tratta di Tobia De Angelis e Tecla Insolia, rispettivamente Alessio e Ilaria della nuova serie Vite in Fuga. Seguite le nostre anticipazioni nella sezione Anticipazioni TV!

