Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 dicembre: tra le vie di Milano decorate a festa, due amori si incontrano… e scontrano.

È finalmente giunto il momento di festeggiare Sant’Ambrogio. Il Paradiso è in fermento da giorni per questo evento ed alcuni dipendenti hanno combinato non pochi disastri. Ma non sono solo le sviste alla boutique a preoccupare i personaggi: alcuni di loro hanno problemi ben più seri. Basta pensare a Marcello, minacciato dal Mantovano e terribilmente dispiaciuto per le bugie che continua a rifilare a Roberta riguardo la loro imminente partenza per Bologna. Il ragazzo ha cercato in tutti i modi di tirarsi fuori dai guai ed ha trovato un maldestro, ma sincero aiuto in Armando. Dopo essere stato picchiato dal Mantovano, l’uomo ha deciso di dargli tutti i propri risparmi per aiutarlo ad estinguere il suo debito.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 7 dicembre: Federico incontra Stefania

Dalle anticipazioni di Il Paradiso delle Signore scopriamo che varie coppie si recheranno ai mercatini di Natale. Tra questi anche Agnese ed Armando, che passeggiano tra i filari di luci più innamorati che mai. In quest’occasione, il magazziniere chiederà alla donna che ama di provare a parlare con i figli Rocco e Salvatore della loro relazione. Ormai i due si frequentano di un po’ e non c’è motivo di mantenere il segreto.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo che Federico inizia a trovarsi davvero bene a casa di Luciano. Il ragazzo sta instaurando un bel rapporto con Clelia ed il piccolo Carletto. In visita ai mercatini, anche lui incontrerà una vecchia fiamma.

