Valentina Vignali sempre più esagerata sui social: la cestista ha postato un paio di scatti in cui indossa un intimo da stropicciarsi gli occhi.

Valentina Vignali continua a far impazzire i suoi ammiratori con scatti incredibili in cui mette in mostra la sua bellezza e il suo fisico. La classe 1991 è una modella e cestista che ha anche partecipato ad alcuni programmi televisivi. Nella sua carriera, la 29enne ha preso parte al ‘Grande Fratello’, ha condotto ‘SI Basket’ su Sportitalia ed è stata opinionista a ‘Pomeriggio Cinque’. Il numero di campagne pubblicitarie, invece, è decisamente esagerato. La sua bellezza colpisce e quindi diversi marchi di caratura mondiale hanno deciso di sceglierla.

La Vignali, poco fa, ha condiviso una fotografia da stropicciarsi gli occhi. La 29enne, infatti, indossa un intimo esagerato che mette in risalto il suo favoloso corpo. Se siete curiosi di guardare le immagini, cliccate su successivo.

Valentina Vignali, intimo assurdo: che fisico!!