Mara Carfagna in ospedale per una polmonite: “Non ha il Covid”

Mara Carfagna è stata ricoverata in ospedale a Roma lo scorso mercoledì per effettuare degli accertamenti: la deputata di Forza Italia ha una polmonite non causata dal Covid

La deputata di Forza Italia Mara Carfagna è stata ricoverata in un ospedale della capitale per degli accertamenti medici. Come scrive “Leggo”, da alcune fonti del suo partito si è appreso che la vicepresidente della Camera ha un polmonite che non è stata causata dal coronavirus. Le sue condizioni di salute sono buone e non destano preoccupazione. Solo poco più di un mese fa è venuta alla luce Vittoria Ruben, la piccola nata dalla relazione con il compagno Alessandro Ruben. Papà e figlia possono quindi tirare un sospiro di sollievo, sperando che la mamma torni presto a casa.

La ex ministra delle Pari Opportunità aveva dichiarato lo scorso 19 novembre di essere in isolamento fiduciario per essere venuta a contatto con una persona positiva al coronavirus.

Mara Carfagna: la vita privata e la carriera della vicepresidente della Camera

Mara Carfagna è nata a Salerno il 18 dicembre 1975. Dopo aver abbandonato la carriera televisiva si è avvicinata alla politica. Negli anni ’90 ha vinto il titolo di Miss Cinema e successivamente si è posizionata sesta a Miss Italia. Il suo ingresso in Parlamento è avvenuto nel 2006 nella lista di Forza Italia ricoprendo il ruolo di Segretario della Commissione Affari Costituzionali. Da allora ha continuato a dedicarsi esclusivamente alla carriera politica. Dal 2018 è vicepresidente della Camera dei Deputati. È a capo di Voce Libera, un’associazione interna al suo partito.

Mara Carfagna è stata al centro di polemiche per il suo passato come valletta e reginetta di bellezza. Nel 2011 ha avuto una relazione con Marco Mezzaroma, il loro matrimonio però è durato solo un anno.

La deputata adesso è felice con Alessandro Ruben da cui ha avuto lo scorso 27 ottobre la piccola Vittoria.

