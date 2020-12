Nicole Minetti SEMINUDA su Instagram. Lo SCATTO in intimo inquadra proprio lì…

Nicole Minetti regala ai suoi followers di Instagram uno spettacolo a luci rosse: lo scatto in intimo manda in estasi i fan. Favolosa!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Minetti 🧿 (@realnicoleminetti)

Il buongiorno di Nicole Minetti è davvero a luci rosse. L’ex politica regala ai suoi followers uno scatto in intimo, mostrando loro tutte le proprie grazie. Con un completino di pizzo, e l’inquadratura che offre alla vista le curve sinuose, Nicole è riuscita a scatenare le fantasie erotiche degli utenti. Il fisico esplosivo e la sensualità della Minetti formano una combo perfetta nell’ultimo post di Instagram.

I fan, nel commentare, si scatenano: “Fortunato chi può godere di tutto quel ben di dio!!“, le scrivono.

Cosa fa oggi Nicole Minetti? Tutto su di lei

Nicole Minetti, nata a Rimini nel 1985, ha esordito nel mondo della tv come conduttrice ed inviata. Dopo essere apparsa in Scorie (2007), programma presentato da Nicola Savino, è entrata nel cast di Colorado Café, in onda su Italia 1.

Tuttavia, la Minetti viene ricordata soprattutto per via della carriera politica. Nicole, dopo aver fatto la conoscenza di Silvio Berlusconi, diviene consigliere regionale in Lombardia, nel 2010. La politica fu inoltre direttamente coinvolta nel caso Ruby, e condannata a due anni e dieci mesi nel 2019, per favoreggiamento della prostituzione.

La condanna non implicò però lo sconto della pena in carcere: Nicole, essendole stata assegnata una condanna inferiore ai 4 anni, richiese infatti l’affidamento in prova.

Attualmente, la vita dell’ex politica risulta essere completamente stravolta: la Minetti si dedica al proprio lavoro di modella e dj.

Nicole ha continuato a far parlare di sé per via delle numerose relazioni intrattenute. Il gossip, nel corso di questi ultimi anni, le ha attribuito rapporti con svariati personaggi: il rapper Gué Pequeno, il figlio di Gigi D’Alessio, Claudio, e infine Damien, imprenditore inglese.

