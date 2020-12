Covid, durante il suo ricovero supera l’esame all’Università

Dal 26 novembre Paolo Paolicchi è ricoverato in ospedale per il Covid ma non ha voluto rinunciare sostenere l’esame all’Università.

Paolo Paolicchi è stato colpito duramente dal Covid tanto da essere stato ricoverato all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore. Ha 44 anni ed è padre di un bambino, libero professionista nell’impiantistica da riscaldamento di alto livello, sta inseguendo il suo sogno di laurearsi.

Dopo il liceo non aveva potuto iscriversi all’Università e adesso con un lavoro e con un figlio sta facendo dei sacrifici per realizzare il suo sogno.

LEGGI ANCHE -> Imola coprifuoco violato, Carabinieri li fermano ma il motivo è assurdo

Purtroppo ad aggravare questa possibilità è stato il Covid. Infatti Paolo è ricoverato dal 26 novembre e temeva di non riuscire a ottenere i CFU.

Caparbio a realizzare il suo sogno, nonostante il ricovero, ha studiato per l’esame universitario di fisica del corso di laurea in ingegneria elettronica e l’ha superato brillantemente con un 30 e lode.

Come ha affrontato l’esame da ricoverato

“Dopo una settimana di febbre alta che non riuscivo più a contrastare con antipiretico ed antibiotico prescritti dal medico di famiglia“, ha dichiarato.

Malgrado le difficoltà non ha voluto rinunciare all’esame e direttamente dal letto dell’ospedale ha risposto alle domande dei suoi professori universitari.

Le sue condizioni non erano delle migliori: “Ho capito subito che si trattava di un corpo a corpo contro la malattia” ma non si è demoralizzato e ha affrontato sia il Covid che l’esame.

“Avevo prenotato l’esame un mese fa ed in un primo momento avevo pensato di rinviare. Appena mi sono sentito, però, ho chiesto di sostenerlo, specificando che non avrei potuto assicurare i requisiti ‘ambientali’ richiesti. Per esempio, non avrei potuto evitare agli infermieri di entrare nella stanza dalla quale mi sarei collegato“.

LEGGI ANCHE -> “Mi hanno pedinato” e arriva la polizia: dramma per Fedez

Uno dei suoi docenti dell’Università telematica Unicusano, il Professor Pietro Oliva, ha acconsentito alla richiesta dello studente sottoponendola prima alla commissione competente che ha accettato.

Così mercoledì scorso Paolo Paolicchi ha sostenuto l’esame di fisica superandolo con un brillante 30 e lode.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.