Melissa Satta, occhi di ghiaccio e sguardo profondo: “Saturday Night on fire” – FOTO

La showgirl e opinionista tv, Melissa Satta scalda il cuore degli appassionati di Instagram con uno sguardo profondo e malizioso

Offre sempre tanta gratitudine e sincerità ai follower, ma questa volta Melissa Satta ha fatto parlare di sè, grazie all’effetto roteante dei suoi splendidi occhi. Prima di andare ad analizzare i dettagli del nuovo scatto che ha fatto tanto piacere ai suoi fans, della showgirl milanese sappiamo che ad oggi è super impegnata tra le faccende casalinghe. Ciò che non torna ai più curiosi sono i particolari d’amore con Kevin Prince Boateng. L’attaccante del Monza, da Agosto è completamente assente in famiglia. Si parla di una rottura segreta tra lui e Melissa Satta, ma i dettagli dei motivi del loro allontanamento non ci è dato saperli. Sembra che la coppia riesca ad incontrarsi per il bene del figlio Maddox. Mentre l’affinità sentimentale si pensa sia svanita con il passare dei giorni

Melissa Satta, scatto in “black&white” con gli occhi in primo piano

Le vacanze pre-natalizie proseguono a meraviglia per Melissa Satta, sola in compagnia del figlio. Kevin Prince Boateng sarà ultra impegnato con gli allenamenti e le partite della sua nuova squadra e ora come ora non sembrano esserci i margini di un ricongiungimento.

Le incompresioni del rapporto sono poco note, ma è abbastanza evidente che tra i due, il cuore non batte più “solenne” e intenso di passione come una volta. Ora l’ex opinionista di Tiki Taka tende a stabilire record di bellezza su Instagram, mettendo in risalto i lati migliori del suo aspetto fisico.

Ad oggi i fan non l’avevano mai conosciuta così nel profondo del suo cuore. Tutto merito delle sue dediche o nostalgie d’amore? No, la maggiore testimonianza sono i suoi occhi di “ghiaccio”, non interpretabili come alibi per le sofferenze interiori

Tutto si svolge in un contesto “black&white”, dove Melissa domina con la purezza del suo volto e dunque la profondità assoluta di uno sguardo che sembra lanciare messaggi accattivanti ai follower, per un’anteprima notturna, da sogno: “Saturday Night”

