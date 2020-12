Nuovo accessorio sul mercato: mai più senza mascherina!

Avreste mai immaginato, fino allo scorso anno, che la mascherina sarebbe divenuta un dispositivo di uso quotidiano?

E ancora, avreste mai immaginato che sarebbe diventata un vero e proprio accessorio da abbinare sia agli outfit di tutti i giorni sia ai look più sofisticati?

Nessuno si sarebbe aspettato che a fare tendenza nel 2020 sarebbe stata proprio lei: la tanto odiata e amata mascherina.

Nel tentativo costante di vivere una vita più simile possibile alla ormai lontana ‘normalità’, sia le piccole aziende, che gli stilisti e i brand più famosi hanno convertito la produzione per fornire al pubblico un’ampia scelta di tessuti, forme e colori, talvolta donando tutto il ricavato, o parte di esso, agli ospedali.

Tra coloro che hanno portato avanti questo progetto di solidarietà ricordiamo il Gruppo Armani, Gucci, Ferrari, Bulgari, Valentino, Celine, Ferragamo e Prada.

Le mascherine sul Red Carpet e non solo

La mascherina è un elemento che contraddistinguerà per sempre anche il red carpet di Venezia di questo anno, durante il quale sono comparse in passerella le face mask più curiose e particolari, tra cui spicca indubbiamente quella di Tilda Swinton, ambasciatrice di Chanel: ha scelto, infatti, una maschera veneziana tutta d’oro per sfilare sul tappeto rosso, passando poi ad una mascherina più tradizionale durante la consegna del Leone d’oro alla carriera.

Ma le case di moda non sono le uniche protagoniste del nuovo trend: anche i mondi della musica e del web si sono interessati alla produzione di questo must-have 2020; ad esempio il cantante e dj Ludwig, che da qualche anno ci emoziona con la sua musica ‘electronic dance’, ha disegnato la sua linea di mascherine per i suoi fans. Tale iniziativa è stata presa anche da “Ultimi Romantici Crew”, una pagina di Instagram molto seguita che ha voluto creare la propria collezione personale di face mask per i suoi followers.

Non c’è dubbio! Ormai la prevenzione si è unita alla moda dando vita ad un elemento indispensabile per la salute di tutti e, al tempo stesso, ad un accessorio che ormai è entrato dei nostri armadi, diventando parte integrante di ogni tipo di outfit.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.