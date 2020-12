Beautiful, anticipazioni puntata 7 dicembre: Shauna fa la sua mossa

Beautiful, anticipazioni 7 dicembre: mentre Brooke e Thomas discutono aspramente a casa Forrester, Shauna fa la sua mossa.

Le cose non vanno bene a casa Forrester. Dopo che Thomas si è infiltrato nella dimora di Ridge e Brooke per minacciare il piccolo Douglas, i due coniugi lo hanno affrontato uno dopo l’altro con spietatezza. Ridge, ancora combattuto tra il istinto di protezione e a lealtà verso Brooke, ha finito per abbracciarlo e promettergli che sarebbe andato tutto bene, ma la Logan non è stata altrettanto magnanima. Brooke ha accusato Thomas di essere pericoloso e gli ha intimato di lasciare immediatamente casa sua. Nel frattempo Ridge, recatosi alla Forrester Creations, si è imbattuto in Shauna. La donna è determinata a conquistarlo anche a costo di mettersi in ridicolo.

Leggi anche -> Vite in fuga, anticipazioni 7 dicembre: dove sono finiti i ragazzi?

Beautiful, anticipazioni 7 dicembre: Thomas dà a Brooke della “sgualdrina”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che vecchi rancori torneranno a galla. Thomas restituirà a Brooke accuse infamanti, ricordandole di essere stata la causa della rottura dei suoi genitori. Il ragazzo userà addirittura la parola “sgualdrina”, quel termine ormai dismesso che tanti anni fa sua nonna utilizzava per appellarsi alla Logan. Questo Brooke non può certo permetterglielo e perciò lo caccerà immediatamente di casa, senza sapere che Thomas sta andando ad incontrare Vinny e che l’amico ha notizie davvero interessanti da riferirgli.

Leggi -> Beautiful, anticipazioni americane: un personaggio inscenerà la propria morte

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA 🇮🇹 (@bold_and_beautiful_italia)

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Shauna proseguirà il suo corteggiamento spietato nei confronti di Ridge. Tirando fuori tutto il suo sex appeal, la donna userà la carta della falsa comprensione per irretire lo stilista. Al contrario di Brooke, che vuole Thomas fuori dall’azienda, lei può capire cosa vuol dire essere un genitore apprensivo pronto a difendere il proprio figlio ad ogni costo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter