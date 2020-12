Le pagelle ed il tabellino di Verona-Cagliari, lunch match della decima giornata del campionato di Serie A appena terminato.

È appena terminato il lunch match della decima giornata di campionato ha messo di fronte Verona e Cagliari allo stadio Marcantonio Bentegodi. L’incontro si è concluso con un pareggio per 1-1 con una rete per tempo. A sbloccare il punteggio, al 21’ della prima frazione, ci pensa il centravanti dei padroni di casa Zaccagni che, dopo un contropiede, servito da Faraoni dalla fascia destra, insacca il pallone a porta vuota. Nella ripresa, al 49′ il Cagliari pareggia i conti con Marin che sfonda per vie centrali e batte Silvestri con un preciso rasoterra che si insacca all’angolino.

Verona-Cagliari: il tabellino e le pagelle della sfida

Con il pareggio di oggi, il Verona perde l’occasione di raggiungere al quarto posto il Sassuolo, che alle 15:00 sfiderà fuori casa la Roma. I veneti rimangono, dunque, alle spalle della Lazio in ottava posizione. I sardi, invece, salgono a quota 12 punti agganciando il Bologna, uscito sconfitto dall’anticipo serale di ieri contro l’Inter, ma in attesa delle avversarie, impegnate in campo oggi.

Verona (3-4-2-1): Silvestri 6,5; Ceccherini 5,5, Dawidowicz 5,5, Dimarco 6,5; Faraoni 6,5, Tameze 5,5 (55′ Salcedo 6), Veloso 6, Lazovic 6 (55′ Lovato 5,5); Barak 6, Zaccagni 7 (67′ E. Colley 6); Di Carmine 5,5 (68′ Favilli 5,5). A disposizione: A. Berardi, Pandur, Amione, Udogie, Magnani, Ilic, Badu, Danz. Allenatore: Juric 6.

Cagliari (3-5-2): 4-2-3-1): Cragno 6,5; Faragò 5,5, Walukiewicz 6, Carboni 6, Tripaldelli 5,5 (83′ Lykogiannis s.v.), Marin 7 (83′ Oliva s.v.), Rog 6, Zappa 6,5, Joao Pedro 6,5, Sottil 6,5 (90’+1 Tramoni s.v.); Pavoletti 6 (76′ Cerri 6). A disposizione: Vicario, Aresti, Pisacane, Pinna, Klavan, Caligara. Allenatore: Di Francesco 6.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Reti: 21’ Zaccagni (V), 49′ Marin (C).

Ammoniti: 22’ Ceccherini (V), 81′ Salcedo (V).

Espulsi: –

Note: 1’ e 3’ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Marin (C).

Il Verona nella prossima giornata volerà a Roma per sfidare all’Olimpico la Lazio di Simone Inzaghi nell’anticipo serale, in programma sabato 12 dicembre alle ore 20:45. I sardi, invece, ospiteranno tra le mura amiche del Sardegna Arena l’Inter nel lunch match di domenica alle 12:30.

