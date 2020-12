Kate e William separati: da questa sera non dormiranno più insieme

Il Principe William e sua moglie Kate Middleton, a partire da questa sera, non condivideranno più la loro camera: letti separati per la coppia reale

La notizia giunta dal Regno Unito ha suscitato molte perplessità: William e Kate, da stasera, dormiranno in letti separati. La decisione non ha potuto non allarmare i sudditi, che si sono chiesti il perché di questa improvvisa decisione. Le cose, tuttavia, non stanno come sembrano: i duchi di Cambridge, infatti, effettueranno un tour della Gran Bretagna attraverso un treno, che contiene solamente cabine separate.

I Principi, che staranno via tre giorni, hanno deciso di far sentire la loro vicinanza a tutto il popolo d’Inghilterra.

William e Kate, letti separati per i prossimi 3 giorni: svelati i motivi

Per sostenere i loro sudditi, nel pieno della pandemia, William e Kate hanno deciso di partire per un breve tour della Gran Bretagna, a bordo di un treno: durerà 3 giorni, ed i duchi di Cambridge si sposteranno tra l’Inghilterra, la Scozia ed il Galles.

Circa 1.250 miglia a bordo del Treno Reale, una locomotiva impiegata per la prima volta nel 1842, dalla Regina Vittoria in persona. Tuttavia, per la coppia è previsto il pernottamento in cabine separate. Entrambi avranno a disposizione una suite, con una vasca da bagno ed una sala da pranzo privata.

Ad accompagnarli in questo viaggio ci saranno dei camerieri, uno steward, ed un parrucchiere che preparerà la duchessa in vista delle cerimonie previste. La coppia incontrerà il personale sanitario, e molte altre categorie in difficoltà a causa del periodo corrente, tra cui i lavoratori dello spettacolo. Per pranzare, avranno a disposizione un’intera carrozza da 12 posti. Ma nulla a che vedere con il lusso dei sovrani precedenti.

Il tour a cui prenderanno parte Kate e William ha uno scopo ben preciso: mostrare ai sudditi tutto il sostegno possibile, a nome dell’intera famiglia reale. A tale scopo, l’amatissima coppia effettuerà dieci tappe, e con l’occasione potrà anche fare gli auguri di Natale.

