Harry e Meghan, la Regina è categorica: “O dentro o fuori!”. Ma William la pensa diversamente

Meghan Markle ed Harry non hanno più tempo per decidere, la regina Elisabetta ha dato loro l’ultimatum: entro marzo si saprà se abbandoneranno definitivamente la Famiglia Reale

Ancora incerto il destino del Principe Harry e di Meghan Markle. Attualmente, la coppia ha affittato le precedenti proprietà, trasferendosi a Los Angeles. Voci interne a Buckingham Palace parlano di un vero e proprio ultimatum da parte della Regina Elisabetta. I due coniugi, entro marzo, dovranno comunicare la loro decisione: se fare rientro in Gran Bretagna, oppure rinunciare alla loro posizione e ai loro titoli, compresi quelli di Duca e Duchessa di Sussex.

Harry e Meghan: la regina li costringe a scegliere

Le parole dell’ex maggiordomo della Famiglia Reale, Paul Burrell, risuonano come un vero e proprio ultimatum dato dalla sovrana al nipote Harry. La fonte riferisce che, nonostante a quest’ultimo non sia più concesso di tenere un piede in due scarpe, la Regina “abbia fatto tutto il possibile per farlo restare“.

Ciò che fino ad ora sembra aver trattenuto Harry è il fatto che, nel caso in cui decidesse di rinunciare per sempre ai suoi obblighi, questo includerebbe anche le cariche militari. Il Principe, invece, si è sempre mostrato reticente dinnanzi all’idea di lasciare l’uniforme. Ma la Regina non vuole sentire ragioni: entro marzo, la coppia Harry – Meghan dovrà fornire la propria risposta.

Secondo l’ex maggiordomo di Buckingham Palace, il Principe avrebbe “scelto con il cuore“, seguendo la donna di cui è innamorato. Tuttavia, al pensiero di dover abbandonare gli incarichi militari, il più piccolo dei figli di Lady Diana e Carlo è apparso titubante. A venirgli incontro, inaspettatamente, potrebbe però essere il fratello William.

I due fratelli, infatti, che per un periodo sono apparsi alquanto lontani, sembrano essersi riavvicinati proprio dopo la notizia del secondo aborto di Meghan. William, che dovrebbe sostituire Harry per quel che concerne gli incarichi militari, potrebbe quindi decidere di prendere le parti del fratello.

