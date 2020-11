Harry e Meghan, duchi di Sussex, non si aspettavano un altro rifiuto, ma ogni azione ha una conseguenza ed ora Buckingham Palace non ha bisogno di loro

La regina Elisabetta ha deciso: Harry e Meghan, duchi di Sussex, non fanno più parte della famiglia reale. Un rifiuto che i due non si aspettavano, ma Buckingham Palace ha solo messo in atto le conseguenze della loro scelta di qualche tempo fa, allontanarsi da quel posto. Il nuovo evento è quanto accaduto durante il Remembrance Day, la giornata commemorativa dedicata ai caduti in guerra, dove i due non sono stati invitati dalla regina Elisabetta.

Harry e Meghan, perché la regina non li ha invitati?