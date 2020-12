Lo choc di William e Kate: banditi per Natale dalla Regina Elisabetta

La drastica decisione intrapresa dalla Regina Elisabetta per questo Natale riguarda il nipote William e sua moglie Kate: ecco i dettagli.

I sudditi del Regno Unito saranno privati della presenza di William e Kate nel regno per questo Natale. La drastica decisione è stata presa nelle ultime ore e con fermezza dalla sovrana Elisabetta II. Come da tradizione, ogni anno presso il castello situato nella località inglese di Sandringham, si svolge la cena di Natale e tra gli invitati vi è generalmente la totalità della famiglia reale, riunita per condividere la magia di tale evento. Purtroppo, però, per questo 2020 in cui non ci si sorprenderebbe più di nulla, le istruzioni della Regina appaiono del tutto differenti.

William e Kate: il motivo dell’allontanamento

Un avvertimento di tale potenza scenica non si era mai presentato alla corte d’Inghilterra. Difatti, all’assenza già nota e preannunciata di Harry e Meghan per le festività natalizie, attualmente negli USA, si aggiunge quella dei William e Kate. Pare che i due trascorreranno il giorno di Natale nella loro residenza, in compagnia soltanto dei loro tre figli.

La verità alla base della triste e risoluta decisione riguarda soltanto dei procedimenti di prevenzione applicati anche alla famiglia reale. In tal modo la decisione della Regina, infatti, più che sollevare inutili polemiche potrebbe servire da esempio per i suoi sudditi. Così da spronarli a contenere i contagi provocati dalla pandemia da coronavirus, soprattutto durante le festività.

Sembra, inoltre, che in base alle misure di sicurezza emanate dai governi europei, non sarà possibile anche per la stessa sovrana trasferirsi momentaneamente nel tanto amato castello di Sandringham. E dovrà rimanere, invece, assieme al principe Filippo nell’attuale residenza di Windsor. Forse, gli unici ammessi al cenone, potrebbero essere in maniera esclusiva Carlo e Camilla.

