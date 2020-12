All Together Now, record di ascolti. Non sfugge però un particolare dell’abito di Michelle

Record di ascolti ieri per la semi finale di “All Together Now”, la partecipazione di Renato Zero ha alzato l’audience. Michelle bellissima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Together Now 2020 Italia (@alltogethernowita)

Ieri su Canale Cinque è andata in onda la semifinale del programma “All Together Now” condotto da Michelle Hunziker che ha segnato il record di ascolti, ben 3.586.000 spettatori pari al 16.2% di share. La concorrente Rai purtroppo con lo speciale “Ciao Stefano D’Orazio, Amico per Sempre”, non ha registrato un entusiasmo come ci si attendeva, chiudendo la serata con “soli” 3.002.000 spettatori per il 13.9% di share.

Una serata particolare per il programma ha sostituito “Tu si que vales” concluso sabato scorso e che nella finale ha sfiorare i 6 milioni di telespettatori superando il 33% di share. La squadra squadra di “All Together Now 2020” con Michelle Hunziker, J Ax, Anna Tatangelo e Rita Pavone è riuscita comunque a portare il timone a testa alta.

La serata inoltre è stata allietata dalla partecipazione straordinaria di Renato Zero giunto per presentare “Zerosettanta”, il triplo album uscito quest’anno per omaggiare i fan e celebrare i suoi settant’anni, compiuti il 30 settembre.

Michelle Hunziker, quel particolare dell’outfit che non è sfuggito ai fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Michelle Hunziker ieri sera si è presentata in sala con un bellissimo abito sirena bianco attillato con un’apertura sulla pancia. In splendida forma la conduttrice è riuscita a condurre la serata al meglio delle sue possibilità, però non è sfuggito un particolare ai fan: nel post di Instagram in cui si è fatta cedere prima della diretta qualcuno si è accorto che l’abito indossato è lo stesso che la stessa Anna Tatangelo aveva vestito qualche tempo fa. Coincidenza?

Anna Tatangelo per la semifinale ha scelto invece un crop top con stampa fantasia dorata e nera abbinato a un pantalone nero a palazzo, e i capelli raccolti in uno chignon basso, Rita Pavone ha preferito anche lei il total bianco, Francesco Renga ha indossato un elegante completo blu scuro mentre J-Ax in versione natalizia oro acceso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Together Now 2020 Italia (@alltogethernowita)

I concorrenti rimasti in gara nel programma sono stati Savio Vurchio, Dalila Cavalera, Domenico Iervolino, Beatrice Baldaccini, Silvia Rita Iannone, Eki, Antonio Marino, e Alessio Selvaggio. Tra di loro il nome del vincitore.

