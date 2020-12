Elisabetta Canalis continua a dividere il web. “Ti preferiamo così” – FOTO

Elisabetta Canalis si mostra su Instagram in una nuova versione. I follower divisi tra prima e dopo. La bellezza è comunque innegabile

L’8 giugno 2002 abbiamo accolto la nuova velina mora della celebre trasmissione tv Striscia la Notizia. Stiamo parlando di Elisabetta Canalis. Se partecipasse adesso al popolare tg satirico, dovrebbe invece ricoprire il ruolo che all’epoca fu dell’inseparabile collega (diventata poi amica fraterna) Maddalena Corvaglia.

Ebbene si, la Canalis ha fatto letteralmente un colpo di testa tingendo la sua chioma scura di tonalità decisamente molto più bionde. Si sa che quando c’è aria di cambiamento in giro, il primo passo è una modifica repentina di look. Chissà quali incredibili progetti avrà in serbo la showgirl sarda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Dai tempi delle sue prime apparizioni sulla scrivania più famosa d’Italia, ha attraversato il piccolo schermo in lungo e in largo in numerosi programmi televisivi; ha preso parte a fiction di successo, è apparsa anche in piccoli ruoli per il cinema, senza mai interrompere la carriera da modella.

LEGGI ANCHE —–> Rosita Celentano, “Dolce Notte” con un primo piano molto dolce – FOTO

Elisabetta Canalis. Nuova carriera e successo sul web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Non vediamo Elisabetta Canalis attiva in televisione da un po’ di tempo. Questo perchè la sua carriera si è spostata verso nuovi e più moderni sistemi di comunicazione. Internet e i social network sono la nuova frontiera delle star.

Lei non ha mai accantonato la carriera di modella e si è cimentata anche nel ruolo di influencer. Indubbiamente è un successo. La prova è rappresentata dai post sponsorizzati che appaiono puntualmente sulla sua bacheca Instagram. Tra foto di repertorio, attimi di vita privata, scatti dolci col la figlia (la piccola Skyler Eva, avuta dal chirurgo Brian Perri), appaiono immagini in cui propone brand di lusso che la seducono per avere il suo volto come testimonial.

LEGGI ANCHE –> Ludmilla Radchenko, scatto a Miami: sembra uscita da Baywatch – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Ha quasi 3 milioni di follower che seguono costantemente i suoi aggiornamenti. “Bionda, anche no”, “Il biondo ti dona moltissimo”, “Mora o bionda non cambia, sempre la numero 1”. Dai commenti precedenti vediamo come sia difficile accontentare sempre tutti. Una cosa è certa: la simpatia, il talento e il fascino di Elisabetta Canalis sono una certezza, qualsiasi sia la nuances dei suoi capelli.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter