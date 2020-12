Autobus finisce in una scarpata: il bilancio è drammatico

Nel pomeriggio di venerdì, un autobus è finito in una scarpata a Joao Monlevade, in Brasile: nell’incidente 18 persone sono morte e 20 rimaste ferite.

Tragedia in Brasile, dove nel pomeriggio di venerdì un autobus è precipitato in un viadotto. Il bilancio è drammatico: 18 persone hanno perso la vita ed oltre 20 sarebbero rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Stando ad una prima ricostruzione, l’autista del pullman avrebbe perso il controllo del mezzo che ha sbandato ed è finito in una finendo in una scarpata a Joao Monlevade, nello stato di Minas Geiras. Sul posto sono arrivate le squadre di soccorso e le forze dell’ordine che adesso stanno indagando per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Brasile, autobus esce di strada e finisce in una scarpata: almeno 18 morti ed oltre 20 feriti

Almeno 18 morti e oltre 20 persone ferite, alcune delle quali ricoverate in gravi condizioni in ospedale. Questo è il tragico e provvisorio bilancio dell’incedente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì 4 dicembre lungo l’autostrada BR-381 nel territorio di Joao Monlevade, città nello stato di Minas Geiras, in Brasile. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, come riporta la redazione del quotidiano locale Jornal de Brasilia, l’autista di un pullman, sul quale viaggiano almeno 46 passeggeri, avrebbe perso il controllo del mezzo che, dopo aver sbandato, è precipitato in un viadotto da un’altezza di quasi 30 metri finendo in una scarpata.

Sul posto sono arrivate diverse squadre di soccorritori che hanno immediatamente avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto di 12 persone, mentre 6 sono decedute all’ospedale di Joao Monlevade, dove sono stati trasportati i feriti. Alcuni di questi sono in condizioni gravissime e si teme che il bilancio delle vittime possa salire.

Secondo quanto riporta Jornal de Brasilia, pare che alcuni passeggeri e l’autista siano riusciti ad abbandonare l’autobus prima che finisse nella scarpata. Il conducente non è stato ancora trovato.

Presso il luogo della tragedia sono sopraggiunti anche gli agenti della polizia brasiliana che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e risalire alle cause dell’incidente. Tra le prime ipotesi, vi è quella che l’uscita di strada del pullman sia stata provocata da un guasto ai freni.

Dagli accertamenti sul mezzo sarebbe emerso che quest’ultimo, partito mercoledì da Mata Grande e diretto a San Paolo, apparteneva ad una società turistica e non era autorizzato al trasporto di passeggeri.

