Martina Colombari. Moderna Venere che sorge dalle acque: un sogno – FOTO

Martina Colombari: la bellezza senza tempo di una delle Miss Italia più amate da sempre. Un tripudio di classe e sensualità

Abbiamo conosciuto per la prima volta Martina Colombari nel 1991. Era una timida ragazzina di appena 16 anni quando vinse il concorso di bellezza più famoso del Paese, Miss Italia. Accolse il favore di tutti indistintamente per i modi dolci, eleganti e raffinati che sono sempre stati innati in lei.

La stella di Martina Colombari non ha mai smesso di brillare da quel momento. Anche la sua bellezza non è affatto sfiorita con il trascorrere degli anni. Classe 1975, ha soffiato 45 candeline il 10 luglio scorso.

Entra immediatamente nel fashion system subito dopo l’elezione a Miss Italia, ancora minorenne la sua carriera è lanciatissima. Sfila per gli stilisti più prestigiosi del settore: Giorgio Armani, Gianni Versace, Blumarine, Roberto Cavalli (tanto per citarne alcuni).

Martina Colombari però ha anche un bel temperamento, talento e capacità da vendere. Il salto al piccolo schermo è quasi d’obbligo. Al suo attivo ha diverse conduzioni in show televisivi e parallelamente, formatasi anche come attrice, ottiene ruoli principali in fiction e film.

Non solo cinema e programmi televisivi. La showgirl si è distinta sempre per il suo impegno nel sociale. Attivista nel progetto “Every Child is my Child”, in prima linea nella sensibilizzazione sui disturbi alimentari, è stata anche volontaria con la Fondazione Francesca Rava. Ha partecipato a Giochi senza barriere testimoniando come lo sport sia un’ottima terapia per il recupero fisico e psicologico dei ragazzi portatori di protesi.

Martina Colombari. Gli scatti meravigliosi su Instagram

Sempre fuori dalle indiscrezioni e dai giochi di pettegolezzi, Martina Colombari è sposata con Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, dal 16 giugno 2004. La coppia ha avuto un figlio, Achille, nato il 2 ottobre dello stesso anno. Ogni tanto il ragazzo, ormai sedicenne, fa qualche apparizione nelle foto pubblicate dalla madre. Gioca con l’obiettivo insieme alla madre.

Gli ultimi scatti a favore dei suoi follower su Instagram (arrivati al numero strabiliante di oltre 1 milione) la vedono uscire dalle acque di Abano Terme. In didascalia scrive: “Nell’acqua ti ritrovi e ti rinnovi. L’acqua non oppone resistenza”. Indossa un costume intero azzurro che sottolinea la silhouette perfetta e il corpo tonico e muscoloso, simbolo dell’impegno della showgirl nell’allenamento e il benessere fisico.

Approvazione da parte dei fan che commentano così: “Sei più bella ora di quando avevi 20 anni”, “Stupenda!”, “Bellissima”, “Una signora di classe”.

