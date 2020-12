All Together Now: il batticuore di Francesco Renga sulle note di Anna

Durante la scorsa puntata di All Together Now, Francesco Renga ha ceduto alla sua commozione durante l’interpretazione di Anna.

Durante la serata di ieri è andata in onda la semifinale di All Together Now, la terza edizione dello show televisivo presentato da Michelle Hunziker sta per concludersi, e non senza colpi di scena. I protagonisti del momento più emozionante della serata sono stati i due cantanti appartenenti alla giuria: Anna Tatangelo, che ha innescato tale incendio , e Francesco Renga che nonostante gli sforzi non è riuscito a domarlo. Un’esplosione di sensibilità li ha accerchiati, lasciando i telespettatori col fiato sospeso.

Anna cantaTracce di te: la commozione di Francesco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da All Together Now Italia (@alltogethernowit)

Nel corso della puntata, mentre gli otto concorrenti rimasti in gara rincorrono la finale e sognano di aggiudicarsi la vittoria, Anna decide di cantare il brano Tracce di Te. La decisione non è del tutto causale, poiché ogni membro della giuria dovrà interpretare un brano a sua scelta, purché appartenga ad un altro.

La canzone scelta da Anna ha provocato un turbinio di emozioni nell’animo cantante di origini friulane. La voce di Anna ne ha addolcito le note ed ha fatto tornare in mente a Francesco la dedica alla madre che fece al tempo della sua prima scrittura.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da | Anna Tatangelo Fan Italy | (@_annatatangelofanitaly_)

In seguito alla commozione di Francesco che ha conquistato il pubblico, facendo inumidire gli occhi dei presenti, anche lui si è cimentato in un altro brano di Rita Pavone. Dalla forte carica emotiva e dal titolo Fortissimo. Michelle, giungendo poi alla fine degli omaggi, ha cantato Ragazze di Periferia, famoso esordio della cantante romana protagonista della prima esibizione.

