Anna Tatangelo ironica e seducente | La gaffe esilarante del figlio Andrea

Anna Tatangelo in una storia Instagram che strappa un sorriso, immagini divertenti con la complicità del figlio Andrea

E’ stata una stagione televisiva fin qui ricca di soddisfazioni per Anna Tatangelo. La cantante ciociara, in onda su Mediaset con ‘All Together Now’, ha riscosso un grande successo di pubblico come giurata e anche con alcune esibizioni sul palco davvero notevoli. Nella seconda parte dell’anno, dal punto di vista artistico e professionale, la svolta a livello di look e di sonorità ci ha restituito una Anna rinnovata nel morale e nella combattività, dopo un inizio di 2020 difficile e segnato dalla separazione da Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo, sexy con gli occhiali natalizi: ma il figlio Andrea la imbarazza con una filastrocca

Dopo aver presenziato nuovamente negli studi Mediaset per il programma, è venuto il momento del relax domenicale per lei e per suo figlio Andrea. Con il piccolo, 10 anni, ha un po’ giocato su Instagram, in una stories che ha strappato più di un sorriso alla community del web. Già l’incipit di Anna, ‘Facciamo le persone serie’, forniva una contraddizione anticlimatica con il suo look, con occhiali ‘natalizi’, ironici ma anche a proprio modo seducenti. Il fascino della cantante rimane sempre uguale anche quando si prende simpaticamente in giro.

A metterla scherzosamente in imbarazzo è stata però l’irruzione proprio del figlio Andrea davanti all’obiettivo, che ha intonato una simpatica filastrocca definendo sua madre ‘bella topolona’. Con l’espressione sorpresa, impagabile, di Anna, che non ha potuto trattenere le risate.

