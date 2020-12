10 domande a Vincenzo Bocciarelli, l’attore presenta il suo libro e non solo

La nostra video intervista a Vincenzo Bocciarelli che ci presenta il suo libro e ci parla dei suoi progetti non solo al cinema

L’attore Vincenzo Bocciarelli ai microfoni di Yeslife ha presentato il suo primo libro dal titolo “Sulle ali dell’arte”, edito dall’Accademia Edizioni ed Eventi di Giuseppe De Nicola. Vincenzo Bocciarelli, attore molto conosciuto per le sue numerose partecipazioni in fiction di successo quali “Il bello delle donne 2”, “Incantesimo 5”, “Orgoglio”, “Don Matteo 5”, “Un caso di coscienza 2”, “L’Inchiesta” e film nazionali ed internazionali, tra i quali “Red Land (Rosso Istria)” e la “La strada dei colori” che gli ha permesso di diventare il primo attore europeo protagonista nel mercato cinematografico indiano, ci ha raccontato tutto sul suo ultimo periodo artistico. Tutti i suoi progetti, nati durante il lockdown e non solo.

Questa estate hai pubblicato il tuo primo libro, come frutto del primo lockdown, dal titolo “Sulle ali dell’arte”. Raccontaci un po’ come è nato questo progetto?

L’occasione del lockdown è stata l’occasione di creare, mettersi in discussione e conoscere nuovi amici con i quali creare delle prospettive future. Nel libro racconto in 12 capitoli, con un’impostazione molto cinematografica, inizio dalla fine e racconto l’incontro con i miei genitori dopo 65 giorni chiuso in casa, da solo, e vado a ripercorrere il tempo presente, vado a ripercorrere tutto, fin dalla prima mattina del 10 di marzo, il primo giorno di lockdown, quando vado a creare il Bocciarelli Home Theatre, un appuntamento teatrale, poetico e di intrattenimento che diventerà Bocciarelli Art Home Theatre con la creazione di opere d’arte in diretta il cui ricavato è stato devoluto all’Associazione Salva Mamme. È una storia che poi si addice molto ad una storia cinematografica, infatti stiamo pensando di fare una trasposizione cinematografica di questo viaggio e sicuramente l’attore protagonista non sarò io perché voglio che sia un altro attore ad interpretare me stesso.

Vincenzo hai lavorato molto fuori dall’Italia, sei stato protagonista di “Mission Possible”, un film internazionale che in America è già un grande successo. Cosa ci puoi anticipare?

Si bellissimo, un fantasy che è stato presentato al “Terra di Siena Film Festival” circa un mese fa, con la regia di Bret Roberts prodotto da Enrico Pinocci della Movie On che mi ha scelto come unico attore italiano nel ruolo di coprotagonista al fianco di grandi attori come Jhon Savage, Jeames Duvall, Cris Coppola, Blanca Blanco. Interpreto un doppio ruolo, Stinky e Antony ed è una storia che ricorda un po’ quelle della Walt Disney. Abbiamo girato parte del film nelle Marche in un castello fantastico ed è stato un passo importante per la mia carriera.

E per il futuro cosa ti aspetta?

Devo terminare un altro film, “The dog of Christmas” che causa Covid doppiamo ancora portare a termine e un altro con una produzione indiana. Al teatro con “Amleto” sarò Re Claudio inviato al prossimo anno. E c’è una novità di cui ancora non posso ancora parlare e tante presentazioni online del mio libro.

FRANCESCA BLOISE

Per vedere l’intervista completa a Vincenzo Bocciarelli guarda il video:

