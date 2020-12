Emma Marrone condivide su Instagram l’estremo saluto ad uno degli affetti più importanti per lei, la tristezza della cantante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Va verso la chiusura l’avventura di Emma Marrone come giudice di X Factor. Esperienza positiva per la cantante pugliese negli studi di ‘Sky’, con le ultime due puntate che saranno trasmesse questa e la prossima settimana. Ma il 2020 si chiude anche, purtroppo, con una perdita significativa per lei. Emma ha dovuto salutare uno dei suoi affetti più cari e ha condiviso il suo momento di dolore con i followers di Instagram. A pagina successiva, il post con la dedica al suo amico del cuore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> X-Factor, Emma Marrone e il commovente messaggio lanciato alle donne

Emma Marrone, addio al suo cane Gaetano: il post con la dedica speciale al suo amico a quattro zampe