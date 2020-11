X-Factor, Emma Marrone e il commovente messaggio lanciato alle donne

Nella quinta puntata del talent di Sky, Emma Marrone legge un messaggio molto toccante dedicato a tutte le donne.

Durante la puntata di questa sera di X-Factor, Emma Marrone ci tiene a fare un appello da dedicare a tutte le donne, proprio nei giorni contro la violenza su di loro.

Da sempre stata molto sensibile all’argomento concentrando spesso le sue azioni per combattere questa brutta piaga della nostra società, anche stasera ha voluto dedicare delle parole a tutte le donne e il suo messaggio è stato subito condiviso da molti sul web.

Il 19 settembre si sarebbe dovuto tenere un concerto dedicato proprio alle donne in cui Emma ne avrebbe preso parte insieme a Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Elisa, Laura Pausini, Giorgia e Gianna Nannini per raccogliere dei fondi da devolvere ai centri anti-violenza.

Il concerto è stato chiamato “Una, nessuna e centomila” rievocando Pirandello ma questa volta il significato ha una chiave diversa: una, perché ogni volta che una donna lotta per se stessa, lotta per tutte le donne. Nessuna, perché nessuna donna deve più essere una vittima. Centomila, come il numero delle voci che si uniranno alle sette artiste a Campovolo.

Il concerto è stato rimandato al 2021 a causa del Covid-19.

Il messaggio di Emma Marrone