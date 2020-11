Cocaina: agente immobiliare uccide la moglie e accoltella la vicina

Un agente immobiliare di 40 anni ha fatto uso di cocaina prima di uccidere la moglie e accoltellare la vicina di casa.

Era il 16 marzo 2020 quando Tamer Moustafa, uomo sulla quarantina, si è drogato di cocaina e ha deciso di uccidere sua moglie, Nelly Moustafa. Il fatto è accaduto nel loro appartamento a Moseley, Birmingham. Adirato e confuso a causa dell’effetto stupefacente, l’uomo ha scagliato la rabbia aggredendo la moglie e provocandone la morte. L’assassino si è in seguito presentato alla porta della vicina di casa Zahida Bi. Anche la macellaia di 52 anni è stata accoltellata ed è morta all’istante. Durante quelle ore deliranti l’uomo, sotto effetto di cocaina, è andato in profonda paranoia. Da quel momento, la falsa credenza sull’infedeltà della moglie ha alterato la sua stabilità emotiva e ha suscitato in lui la violenta reazione. L’uomo ha deciso di punire Nelly e Zaida pugnalando ciascuna con circa 80 coltellate.

LA SCHIZOFRENIA PARANOIDE E LA DIPENDENDA DA COCAINA DI TAMER MOUSTAFA

Oltre agli effetti della cocaina, l’uomo soffriva già di schizofrenia di tipo paranoide. Alla giuria la decisione se considerare il crimine commesso come duplice omicidio o come omicidio colposo. Dopo un dibattito della durata di circa 4 ore e mezza, l’assassino è stato accusato di duplice omicidio: Moustafa sarà condannato venerdì 4 dicembre. Secondo quanto riporta Birmingham Live, durante il processo il killer ha confessato di non riuscire ad accettare la fine del matrimonio con Nelly Moustafa a causa della sua putativa infedeltà della moglie, con la quale l’uomo ha avuto 4 figli. Il giudice ha inoltre dichiarato la dipendenza di cui soffriva l’imputato: Moustafa era un consumatore abituale di cocaina.

Nelly Moustafa è stata trovata senza vita in un lago di sague nella sua camera da letto, al piano superiore della sua casa. Zahida Bi, invece, è stata ritrovata nel suo garage, accanto a un coltello e un martello intrisi di sangue.

Fonte Mirror