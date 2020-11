Portiere accusato di 84 reati sessuali tra cui lo stupro di minori

Un portiere avrebbe preso di mira circa 7 vittime tra il 1985 e il 2018. L’uomo sarebbe stato accusato di violenza sessuale su minori.

Paul Farrell, 50 anni e ex portiere del Great Ormond Street Hospital, è stato accusato di oltre 80 stupri: le sue vittime sono tutti bambini. La polizia cittadina ha dichiarato che l’uomo, originario del noto distretto nel centro di Londra, Camden, avrebbe preso di mira all’incirca sette vittime tra il 1985 e il 2018. Inoltre, Farrell avrebbe alle spalle 84 accuse di tentato stupro e violenza sessuale nei confronti di un bambino, la cui età non supera i 13 anni, e di un ragazzo. Gli ispettori hanno annunciato che l’uomo è attualmente in custodia cautelare e venerdì sarà presentato all”udienza della Wood Green Crown Court. L’uomo è stato arrestato lo scorso 16 gennaio.

LE INNUMEREVOLI ACCUSE DI STUPRO SU MINORI

Secondo quanto riporta TheSun, sin dagli anni ’80 Paul era portiere presso il Great Ormond Street Hospital for Children, l’ospedale situato nella zona di Bloomsbury, al centro di Londra. L’uomo ha probabilmente adescato le sue vittime proprio nel posto di lavoro. Nell’ospedale pediatrico di fama mondiale Paul avrebbe difatti conosciuto i bambini per poi abusarne sessualmente. La collaborazione degli ufficiali specializzati del Metm accanto alle autorità ospedaliere, è essenziale alle indagini investigative sulle violenze dell’uomo. La notizia dell’arresto e le accuse di stupro hanno scioccato familiari, amici ed ex colleghi dell’intero ospedale.

Tra gli innumerevoli reati di cui l’uomo è stato accusato, i più gravi sono quelli relativi agli atti di violenza sessuale su minori.

Fonte Mirror