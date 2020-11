Irlanda, genitori credevano che il figlio avesse l’influenza: morto bimbo di 11 anni

Un bambino di 11 anni è deceduto in Irlanda l’anno scorso dopo essere stato colpito da una meningite che i genitori credevano fosse influenza.

A distanza di un anno dalla scomparsa del figlio, una madre è tornata a parlare di quei terribili momenti vissuti dalla famiglia. A parlare è la mamma di un bambino di 11 anni, morto il 25 novembre 2019 a causa di una sepsi provocata dalla meningite. In un primo momento, i genitori pensavano che il figlio fosse stato colpito dai sintomi di una tipica influenza stagionale, ma le sue condizioni sono peggiorate ed i medici dell’ospedale, dove era stato portato hanno dato la terribile diagnosi. Purtroppo a nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari per salvare la vita all’11enne che è morto poco dopo.

Irlanda, i genitori pensano sia una febbre: bambino di 11 anni muore colpito da una meningite

Stroncato da una sepsi causata da una meningite a soli 11 anni. Questo il terribile destino di Ieuan Pugh, ragazzino 11enne, deceduto il 25 novembre dello scorso anno a Ely, distretto di Cardiff, in Irlanda. Di quanto accaduto è tornata a parlare a distanza di un anno la madre di Ieuan, Samantha Watkins. La donna, come riporta la redazione del tabloid britannico The Mirror, racconta che quando il figlio aveva cominciato a sentirsi male, pensava si trattasse di una banale influenza stagionale, considerato che Ieuan accusava tipici sintomi riconducibili a quest’ultima. Febbre, stanchezza e mal di stomaco che sono progressivamente peggiorati sin da richiedere il ricovero in ospedale. Trasportato in ambulanza all’ospedale universitario di Cardiff, i medici hanno diagnosticato al bambino una sepsi da meningite.

Nonostante lo sforzo dell’equipe medica che ha provato a salvare la vita di Ieuan in tutti i modi, il bimbo è andato tre volte in arresto cardiaco, l’ultima delle quali si è rivelata fatale. “Non credevo –spiega Samantha, come riporta The Mirror– a quello che stava accadendo. Ero seduta su una sedia a guardare i medici che cercavano disperatamente di salvare la vita a mio figlio“.

Samantha afferma che dopo la morte del figlio, la sua vita non è più la stessa e più volte afferma di essere stata colpita da attacchi di depressione.

In occasione del primo anniversario della morte di Ieuan, la sua famiglia ha deciso di lanciare una raccolta fondi, attraverso delle sfide virtuali, per finanziare 2 Wish Upon a Star, la UK Sepsis Trust e la Royal British Legion. “Sono rimasta completamente sbalordita – conclude Samantha- dal sostegno che tutti hanno dimostrato. Ho deciso di affrontare queste sfide virtuali per distrarmi“.

