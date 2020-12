Elisa D’Ospina, classe e fascino | Semplicemente favolosa – FOTO

Elisa D’Ospina conquista il web nella sua più recente foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram: classe e fascino a non finire

Elisa D’Ospina è di una bellezza a dir poco travolgente. La modella curvy vicentina, che solo pochi giorni fa ha festeggiato il suo compleanno, ancora una volta ha lasciato letteralmente a bocca aperta i suoi tantissimi fan. Stiamo parlando di ben 334mila follower che seguono il profilo Instagram dell’influencer.

Si tratta di un numero davvero considerevole che dimostra quanto la ragazza sia apprezzata dal popolo del web, che non manca mai di riempire di interazioni i suoi post. In questo senso non ha fatto di certo eccezione il suo più recente contenuto, pubblicato solo poche ore tramite il proprio profilo sul social network.

Elisa D’Ospina, una meraviglia che conquista al primo sguardo – FOTO