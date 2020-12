Diletta Leotta vestita di rosso fuoco: per i follower è già Natale – FOTO

Diletta Leotta ha condiviso su Instagram una foto accanto al suo albero addobbato che ha fatto battere il cuore ai suoi 7 milioni di follower

Diletta Leotta ha addobbato il suo albero di Natale alla vigilia dell’Immacolata, giorno in cui come vuole la tradizione italiana iniziano le festività. La giornalista ha pensato di rendere questo giorno speciale per i suoi oltre 7 milioni di fan su Instagram, che si sono sbizzarriti nel commentare lo scatto natalizio. Diletta indossa un abitino rosso fuoco che mette in risalto le sue forme prorompenti. In mano ha un calice di vino, un modo per prepararsi a festeggiare degnamente questo Natale che sarà per tutti diverso. La bellezza e la gioia che l’inviata di Dazn riesce però a trasmettere con questo scatto sembra essere un tocco di dolce speranza per un Natale finalmente sereno. L’albero accanto al quale la bella Diletta si fa ritrarre è decorato con luci gioiose e grandi cuori. Stelline e le più tradizionali palline non possono certamente mancare per donare all’abete la magia che solo il Natale sa regalare.

Diletta Leotta e la storia d’amore con Daniele Scardina

Il pugile Daniele Scardina ha rotto il silenzio sulla storia d’amore con Diletta Leotta durante un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. I due hanno vissuto un’intensa e appassionante storia d’amore che però è giunta al termine. A proposito di un ritorno di fiamma con la conduttrice di Dazn il pugile ha dichiarato di essere concentrato sul ring e i prossimi incontri, aggiungendo però che “mai dire mai”.

La Leotta invece non ha mai proferito parola sull’argomento Scardina dopo la fine della loro storia d’amore iniziata nell’estate dell’anno scorso. La coppia di ex si è conosciuta a seguito di un impegno di lavoro della bionda conduttrice.