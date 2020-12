Rocío Muñoz Morales accappatoio e gambe scoperte, un incanto – FOTO

Rocío Muñoz Morales lascia i suoi tantissimi ammiratori a bocca aperta pubblicando alcuni scatti sul suo profilo social in cui si mostra in un momento di relax

Rocío Muñoz Morales mette a dura prova le coronarie dei suoi follower regalando delle foto in cui è intenta a riscoprire la bellezza del valore del tempo. La bellissima compagna dell’attore Raul Bova si mostra infatti mentre è seduta comodamente su una poltrona. Avvolta da un morbido e caldo maglione azzurro chiaro si concede una tazza d’infuso caldo e un libro. L’abbigliamento scelto, per quanto informale, non riesce certamente a coprire la sensualità e la bellezza di Rocío ma anzi il colore del maglione ha il potere di mettere ancora di più in risalto la sua pelle ambrata. A sottolineare l’attimo ripreso dalle foto, una didascalia in cui la modella invita ad apprezzare la possibilità di riprendersi il piacere del tempo. Lo scatto della bellezza spagnola infatti sembra essere un vero e proprio invito a concedersi degli attimi di relax per riuscire a coccolarsi un po’ con piccoli gesti dal grandissimo valore.

Rocío Muñoz Morales e l’amore con Roul Bova

L’attrice madrilena Rocío Muñoz Morales è legata ormai da diversi anni con Raoul Bova, uno degli attori italiani più amato ed apprezzato. Per i due galeotto fu il set di Immaturi – il viaggio, a cui entrambi hanno partecipato. Grazie al fascino dell’isola greca di Paro, location della pellicola diretta da Paolo Genovese, infatti nel 2012 la loro relazione ha mosso i primi passi. Un amore nato proprio tra un ciak e l’altro che ha portato nel 2013 Raoul Bova a chiedere la separazione dalla prima moglie Chiara Giordano.

L’amore tra la bella Rocío e Bova da allora sembra essere più forte che mai tanto da meritare di essere impreziosito dalla nascita della piccola Luna nel dicembre del 2015 e dalla dolce Alma nata nel 2018.