Mercedesz Henger, avete mai visto la sua cucina? Spettacolare come lei – FOTO

La bella Mercedesz Henger ci porta nella sua casa mentre racconta le sue serie tv preferite, l’occhio però cade nella cucina alle sue spalle

La 29enne Mercedesz Henger non smette mai di catturare lo sguardo e la curiosità dei suoi follower che la seguono con costanza e fedeltà da molti anni. La sua pagina Instagram la racconta nella sua quotidianità ora molto distante dalla vita mondana, ma fatta di momenti intimi e personali con il fidanzato Lucas Peracchi.

Amante dello sport in tutte le sue forme lei è anche per il workout casalingo adesso che siamo in tempo di lockdown. Qualche mese fa aveva lanciato anche l’app “Voglia di fitness” creata in collaborazione con Giovanni Redi, un allenamento virtuale che ognuno può organizzare come preferisce, scegliendo a distanza il proprio personal trainer e il programma di allenamento personalizzato.

La bellissima Mercedesz ieri ci ha introdotte nella sua casa dove vive con il fidanzato Lucas e dalle stories di Instagram abbiamo capito com’è la sua cucina. Qualche scorcio che però fa intuire molto di lei, una casa semplice ma in ordine, mobili sulle tonalità del grigio freddo con il tavolo da pranzo bianco come le sedie.

La cucina di Mercedesz Henger è molto diversa da quello che ci si aspetta

Poche cose ma scelte con gusto, diverse le bottiglie di vino che si intravvedono o sopra il mobile della cucina oppure nell’apposito portabottiglie agganciato al muro. Si capisce che lei e Lucas amano molto mangiare e trascorrere il tempo in serenità quando sono a casa.

Lei ci introduce nella sua intimità con garbo e in punta di piedi mentre con addosso un maglione a righe sui toni del beige e giallo pallido e con le forcine che trattengono il ciuffo ci racconta la sua domenica fatta di serie tv Netflix preferite. Nella sua lista delle toto preferite “Emily in Paris”, che a sua detta ha terminato “in soli tre giorni senza sosta neppure per andare in bagno”, poi prosegue con “The Crown” ormai giunta alla quarta stagione, “How I met your mother”, “Chernobyl”, “Grey’s anathomy”, “Sex and the city”, “Full metal Alchemist” e “Il trono di spade”.

Mercedesz spiega dal divano del suo soggiorno che quando inizia una serie, soprattutto se poi questa è formata da diverse stagioni, si affeziona molto ai personaggi e spesso le capita di credere che questi siano davvero esistiti. Lo dice a proposito di “The Crown” anche per il fatto di aver vissuto qualche tempo in Inghilterra e vedere familiari quegli ambienti raccontati.

