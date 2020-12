J-Ax, ad All Together Now è scaramantico, il gesto spiazza tutti

Il rapper J-Ax stupisce tutti durante la semifinale di All Together Now. Quello che ha fatto durante la canzne impazza sul web

J-Ax, per molti è un vero mito della nostra musica. Il rapper che unisce tante generazioni non si smentisce mai e ogni cosa che fa piace sempre di più. E’ un uomo che sperimenta tante strade e ogni volta ci azzecca sempre.

Lo abbiamo imparato a conoscere da giovanissimo come componente degli Articolo 31, poi il solista, poi una parentesi di collaborazioni insieme a Fedez, poi ancora solo per la sua strada. In tv oggi lo ritroviamo come giudice del fortunatissimo show di Canale 5, All Together Now, al fianco di Anna Tatangelo, Rita Pavone e Francesco Renga nella veste di giurato.

Ma J-Ax nel programma condotto da Michelle Hunziker non è nuovo. È stato presente fin dalla prima edizione, prima come componente speciale del muro e poi via via sempre più protagonista. Il rapper non è nuovo nella versione di giurato. Qualche anno fa aveva partecipato ad Amici, in coppia con Nek come giudice e coach di una delle due squadre di allievi. E oggi piace ancora tantissimo. Il gesto che ha fatto nell’ultima puntata di All Together Now non è passato inosservato.

J-Ax, ad All Together Now “si tocca” ed il web impazza

Bellissima sorpresa per J-Ax nell’ultima puntata di All Together Now, la semifinale dello show di Canale 5. Qualcosa di inaspettato per il rapper che ha fatto però poi un gesto che ha spiazzato tutti e che è rimbalzato suo web e sui social.

Il muro composto dai cento giurati gli ha dedicato una canzone, tutta per lui. Ha rivisitato la canzone Vecchio Franck di Modugno con parole che calzano alla perfezione per lui. Un gesto molto apprezzato da J-Ax che non se l’aspettava ma che ad un certo punto ha spiazzato anche lui.

C’è stata una frase molto carina ma sulla quale il rapper ha preferito “toccarsi”. Un gesto scaramantico riferito a: “Vive a pieno il suo successo che oramai non finirà”.

Porta le mani verso le parti basse e il web impazza sottolineando come lo zio nazionale ci tiene a fare gli scongiuri.

