“Live – Non è la D’Urso” la trasmissione resta bloccata, la svolta

“Live – Non è la D’Urso”, un imprevisto arriva durante la diretta e spiazza tutti, anche Barbara D’Urso che però non si arrende e stupisce ancora

Barbara D’Urso ne ha combinata un’altra delle sue. La regina di Mediaset spesso fa parlare di sé per via di quello che succede nelle sue trasmissioni o per i suoi post sui social. Nelle cronache televisive e del gossip c’è sempre posto, insomma, per Barbarella.

E questa volta ci finisce per via di un imprevisto successo ieri sera durante la diretta dell’appuntamento della domenica sera, Live – Non è la D’Urso. Durante la diretta del 6 di dicembre, a pochi minuti dall’inizio della puntata lo studio rimane completamente al buio. Un vero black-out in studio per Barbara D’Urso che ha dovuto affrontare un ulteriore problema. Sappiamo bene che lei non si spaventa di nulla e anche questa volta è andata avanti ugualmente nella conduzione restando completamente al buio.

In studio si sentiva solo la sua voce e si riuscivano a vedere delle leggere sagome nel nero più totale che i telespettatori di Cabale 5 si sono trovati davanti.

“Non è la D’Urso”, ecco cosa è successo

Barbara D’urso resta al buio. A pochi minuti dall’inizio della puntata di ieri sera, dopo nemmeno 20 minuti, nello studio di Cologno Monzese cala il buio pesto. La conduttrice ed i suoi ospiti, Bruno Vespa e Mario Giordano, sono rimasti in studio, fermi sulle loro poltrone e il professor Massimo Galli in collegamento.

Si parlava di Covid, Barbara aveva da poco introdotto l’argomento dopo aver dato voce al ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, quando un guato ha interrotto l’erogazione dell’energia elettrica.

La padrona di casa ha chiesto al suo regista di inquadrare lo studio dall’alto per far vedere ai suoi telespettatori cosa stava accadendo. “È andata via la corrente elettrica. Siamo completamente al buio”, ha spiegato, precisando di non vedere nulla di quello che accadeva in studio e di non riuscire a vedere nemmeno i suoi ospiti. “Non ci spaventa niente – ha ribadito Barbara – Andiamo avanti anche senza corrente elettrica”.

Con la maestria che Carmelita si ritrova si è rivolta subito al professor Galli che in collegamento non aveva nessun problema di corrente e poi ha lanciato un’inchiesta realizzata dalla sua trasmissione. Ma proprio sul momento del lancio è tornata la corrente in studio.

Il black out è durato pochissimi minuti per fortuna e tutto è tornato alla normalità. Le luci hanno illuminato di nuovo lo studio e la trasmissione è andata avanti nella sua normalità.

