Pietro Delle Piane: “Tra me e Antonella è finita ma io non mi sento single”

Pietro Delle Piane racconta a Domenica Live la fine della sua relazione con Antonella Elia e dichiara che sta soffrendo la sua mancanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

Antonella Elia aveva annunciato: «Ho il cuore spezzato. Con Pietro è finita, questa volta per sempre. Sono single». Ma Pietro non riesce ad accettarlo e dichiara: «Tra noi è finita ma io non mi sento single».

«Io e Antonella lontani siamo due cuori spezzati, insieme siamo un unico cuore che batte all’unisono. Ne sono convinto e so che lo pensa anche lei» dice l’attore a Barbara D’Urso. «L’ho delusa e ferita – prosegue – non c’è un tradimento con un’altra donna però l’ho delusa profondamente e mi dispiace tantissimo. Non mi metto a raccontare i particolari, a volte dalle parole e dai comportamenti possono uscire dei veleni terribili, dal cuore però possono uscire dei tesori. Ho capito di avere sbagliato. Sto lavorando su me stesso. Penso che da un errore possa nascere qualcosa di bello. E voglio ricostruirlo insieme a lei».

Non specifica dunque i motivi che hanno portato alla fine della loro relazione. Pietro era stato lasciato dalla showgirl dopo la loro partecipazione a Temptation Island quando sembrava che il fidanzato l’avesse tradita baciando una tentatrice e oltretutto aveva usato delle parole al vetriolo per la compagna, offendendola e denigrandola davanti a tutta Italia.

LEGGI ANCHE —-> Alessandro Gassmann contro il GF, l’affronto è senza precedenti

«E’ la donna più importante della mia vita»

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

Pietro confida a Barbara D’Urso il dolore che sta provando da quando due settimane fa la Elia l’ha lasciato: «Non ci siamo impegnati per risolvere alcune cose, ce le siamo portate dietro, non le abbiamo mai affrontate. Ho capito che ha bisogno di stare lontana da me e lo rispetto. Io sono molto innamorato, è la donna più importante della mia vita, so di essere anche io importante per lei e credo che dovremmo darci un’opportunità per parlarci e capire come andare avanti insieme».

LEGGI ANCHE —-> George Clooney racconta l’arma italiana custodita dai suoi gemelli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv)

Non si può tornare indietro ma si può andare via. Sono dispiaciutissimo e le chiedo scusa», conclude l’attore.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.