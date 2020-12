Kate e William, il viaggio separati è iniziato: cosa succede ora

Kate e William, a bordo del treno della regina, arriveranno in diverse località del Regno Unito per ringraziare tutti coloro che si sono spesi per affrontare la pandemia da Covid

I duchi di Cambridge, William e Kate, hanno iniziato un’avventura che la regina Elisabetta non ha esitato a definire “meravigliosa“. La coppia ha infatti intrapreso un viaggio sul royal train che, partendo dalla stazione di Euston arriverà nel corso di 48 ore a toccare diverse località del Regno Unito. Lo scopo di questa iniziativa è davvero nobile, i duchi hanno infatti deciso di ringraziare in questo modo le tantissime persone che si sono impegnate in prima linea per sconfiggere il Covid. Le tappe non sono state rese note per evitare che si possano creare assembramenti, si sa soltanto che in due giorni il royal train tour attraverserà Inghilterra, Galles e Scozia. In ogni tappa del tour sono previste piccole sorprese come quella avuta alla stazione di Euston dove c’è stato un piccolo concerto in cui si è potuto ascoltare Merry Christmas Everyone di Shakin’ Stevens.

William e Kate in viaggio sul treno della regina

L’iniziativa di William e Kate sembra aver entusiasmato la regina Elisabetta che ha autorizzato immediatamente i futuri eredi al trono a servirsi del suo treno personale. Le carrozze infatti sono di esclusiva proprietà della corona, che è l’unica a poterle adoperare, fin dalla loro nascita nel 1842 sotto il regno della regina Vittoria. Il treno nel corso degli anni si è ovviamente evoluto nella tecnologia e nello stile anche se è rimasto un mezzo di trasporto molto essenziale. A quanto pare infatti il Royal Train non è dotato di cabine con un letto matrimoniale e non ci sono docce ma solo bagni in stile anni ’70.

L’unica eccezione la sala da pranzo impreziosita da un tavolo dove possono accomodarsi fino a 12 persone.

