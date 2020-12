,E’ stato scoperto un farmaco che bloccherebbe la trasmissione del Covid, un punto di svolta per fermare l’emergenza. Ecco qual è

In questo periodo sono molti gli esperimenti in corso per contrastare il virus, che da nove mesi è entrato nelle nostre case e sembra non volerci abbandonare. Tra le varie ipotesi salta all’occhio quella di un farmaco antivirale. Esso è solitamente utilizzato per eliminare la comune influenza ma a quanto pare potrebbe essere un punto di svolta anche per il Covid. In particolare questo medicinale ha bloccato in sole ventiquattro ore la trasmissione del virus Sars-CoV-2, tra i furetti, animali in cui la replicazione avviene in modo molto simile a quella dell’uomo.

Farmaco anti-covid, qual è la novità?

E’ Monlupiravir il farmaco che potrebbe contrastare definitivamente il Covid. Se gli studi dovessero essere confermati anche sull’uomo, il medicinale potrebbe ridurre il periodo di tempo in cui una persona risulta essere infettiva. Potrebbe poi essere una svolta per spegnere i focolai sul nascere, limitando la diffusione del coronavirus a livello locale e favorendo l’azione del vaccino.

La scoperta

La scoperta è stata effettuata da un gruppo di ricercatori dell’Università Statale della Georgia, guidato dal professor Richard Plemper dell’Istituto per le Scienze Biomediche. Gli scienziati hanno deciso di testare il medicinale sui furetti poiché questi animali sviluppano forme di Covid molto simili a quelle degli uomini.

Tale studio è un ampliamento di una ricerca condotta dall’Accademia Cinese delle Scienze Agricole. Quel lavoro aveva dimostrato che il coronavirus era in grado di replicarsi molto bene nei mustelidi. Per il momento il farmaco sugli uomini è in fase di sperimentazione, dovremo attendere ancora un po’ per sapere l’esito definitivo.

