Maltempo miete una vittima: operaio muore travolto dal fango

Un operaio di 51 anni è morto nel pomeriggio di ieri in provincia di Potenza mentre verificava i danni arrecati dal maltempo che imperversava sulla zona.

Dramma in provincia di Potenza, dove nel pomeriggio di ieri il maltempo, che imperversava sulla zona, ha mietuto una vittima. Si tratta di un operaio di 51 anni che, durante un sopralluogo nei pressi del lago di Pantano, nel comune di Pignola, sarebbe stato travolto dal fango finendo in uno dei canali di scolo che passa sotto la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del 51enne dal canale e lo hanno affidato ai soccorritori del 118 che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri.

Potenza, operaio cade in un canale di scolo e muore annegato: stava verificando i danni del maltempo

Un operaio è morto nel pomeriggio di ieri, domenica 6 dicembre, a Pignola, piccolo comune in provincia di Potenza. La vittima è Franco Marino, dipendente 51enne dell’ufficio tecnico del Comune. Stando a quanto ricostruito, come riporta la stampa locale e La Gazzetta del Mezzogiorno, il 51enne era giunto presso il lago di Pantano per verificare i danni provocati dal maltempo nella zona. Per cause ancora da accertare, l’operaio è stato travolto dal fango e risucchiato all’interno di un canale di scolo che passa sotto la carreggiata.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni per estrarre il corpo dal canale e lo hanno affidato al personale medico del 118. Purtroppo, per il 51enne non c’è stato nulla da fare ed i medici hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per annegamento.

Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione di Pignola, intervenuti insieme ai soccorsi sul luogo della tragedia. Ai militari dell’Arma è affidato il compito di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

L’autorità giudiziaria, riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, ha già disposto l’autopsia sulla salma dell’operaio.

