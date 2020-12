Maltempo, danni in diverse zone d’Italia. A Modena esonda il Panaro, in Sicilia due frane

La forte ondata di maltempo che sta interessando l’Italia ha provocato danni ovunque: a Modena, il Panaro rompe gli argini. Due frane in Sicilia

Prosegue l’ondata di maltempo in Italia, che da giorni sta provocando danni in moltissime zone della penisola. Alcuni settori del Veneto, Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Bolzano sono in allerta rossa. Le piogge incessanti sono accompagnate da forti venti e da raffiche improvvise, e, nelle aree costiere, si sono verificate forti mareggiate. Crescono le problematiche ed i disagi per la popolazione.

Al di sopra dei 1.000 metri, si sono verificati anche episodi di precipitazioni nevose.

In certe zone, si è resa necessaria l’evacuazione dell’intero territorio.

LEGGI ANCHE> Meteo, maltempo in arrivo sull’Italia: la situazione nelle regioni

Maltempo: esonda il Panaro, due frane in Sicilia

Tra le conseguenze peggiori del maltempo verificatosi in questi giorni, l’esondazione del Panaro nel Modenese. La zona tra Gaggio e Nonantola è attualmente interessata da operazioni di evacuazione, a causa della rottura degli argini da parte del fiume. I vigili del fuoco stanno lavorando incessantemente per tenere la situazione sotto controllo.

Circa 60 le famiglie in difficoltà a Modena, per le quali sono già state allestite tre strutture di accoglienza. Per coordinare il tutto, si è reso necessario l’intervento di operatori anche dalla Toscana e dal Piemonte.

In Sicilia, la situazione è ugualmente fuori controllo, a seguito del crollo di due frane. Entrambe verificatesi nella zona di Palermo, la prima sulla statale Palermo-Sciacca, la seconda nel tratto Termini Imerese-Caccamo. Chiuse moltissime vie a causa degli allagamenti avvenuti nella città.

LEGGI ANCHE> Catania, ondata di maltempo si abbatte sulla città: ingenti danni

Nel Veneto, precisamente a Gosaldo, il maltempo ha provocato il crollo di un ponte. L’evento ha fatto precipitare un mezzo dei vigili del fuoco nel torrente, senza tuttavia causare danni a persone: gli operatori, fortunatamente, non sono stati coinvolti. Il fatto, accaduto ieri sera, ha richiesto l’intervento di 50 squadre di pompieri.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter