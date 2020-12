Allerta Meteo, diramato bollettino di criticità: intero Paese a rischio

Allerta Meteo: la Protezione Civile ha diramato il suo bollettino di criticità per la giornata di oggi, domenica 6 dicembre.

La Protezione Civile ha diramato un bollettino di criticità che vede coinvolta quasi la totalità della Penisola. A causa del maltempo, numerose sono le regioni ad elevato rischio dettato da fenomeni metereologici violenti: da Nord a Sud.

Allerta rossa nel comparto settentrionale: nel Brennero interrotta linea ferroviaria e pericolo di valanghe sulle Dolomiti di Sesto. Allerta gialla in Basilicata ed in alcune zone di Lombardia, Marche, Lazio, Toscana e Liguria.

Leggi anche —> Meteo, maltempo in arrivo sull’Italia: la situazione nelle regioni

Protezione Civile dirama l’allerta meteo: bollettino di criticità

La Protezione Civile ha allertato la popolazione sui potenziali rischi del maltempo, diramando un corposo bollettino di criticità. Quest’ultimo è un sunto di quelle che sono le valutazioni effettuate dai Centri funzionali Decentrati delle Regioni e Province Autonome. Accompagnato da una mappa, si nota come il Paese venga suddiviso in base a quelle che sono le zone d’allerta ossia quali possano essere le possibilità di rischio in base ai fenomeni meteo previsti.

Per la giornata di oggi, domenica 6 dicembre, l’allerta rossa è stata diramata per elevata criticità per rischio idraulico in Friuli Venezia Giulia, nello specifico Bacino del Livenza e Lemene, zona in comune con il Veneto. Allerta rossa anche per elevata criticità di rischio idrogeologico questa in Friuli Venezia Giulia, sempre zona Lemene e Tagliamento, nonché Trentino Alto Adige per la provincia di Bolzano e Veneto.

Moderato rischio idraulico e conseguente allerta arancione per rischio idraulico invece in Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Sicilia, Trento, Umbria e Veneto. Al sud individuato anche moderato rischio dettato dai temporali.

Ordinaria criticità, con allerta Gialla, in Basilicata, parte della Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Veneto nelle zone escluse da un fattore di rischio superiore.

Causa maltempo nel Brennero è stata interrotta la linea ferroviaria in via precauzionale. Da ieri, invece, chiuso il transito sull’autostrada A22 in direzione Brennero, nonché la strada statale tra Colle Isarco ed il confine con l’Austria.

Alto il rischio valanghe sulle Dolomiti di Sesto tra Belluno e Bolzano, come anche sulla Marmolada. Il verificarsi del fenomeno è previsto con quasi totale certezza. Di poco meno grave la situazione in Alto Adige. Quanto ai fenomeni nevosi, nella giornata di oggi, fiocchi bianchi continueranno a cadere: si stima tra i 60 ed i 110 cm di neve che si accumuleranno a causa del vento.

Leggi anche —> Meteo Italia prossime ore: neve intensa e zone a rischio, gli aggiornamenti

A Vicenza, invece, il timore maggiore lo suscita il fiume Bacchiglione che avrebbe superato il livello di controllo arrivando a 4,65.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.