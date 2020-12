Il mistero dei monoliti gemelli: questa volta è in Gran Bretagna

Dalla scomparsa del primo monolite dal deserto dello Utah, le nuove apparizioni misteriose contraddistinguono la storia al pari di un enigma.

Una nuova notizia per tutti gli appassionati dell’enigma dei monoliti, iniziato dalla misteriosa scomparsa del primo dal deserto dello Utah, Stati Uniti, il 27 novembre 2020. Le inarrestabili rimozioni e apparizioni degli strani oggetti di metallo è in breve tempo divenuta virale in sui social networks; e gran parte del merito si deve alla somiglianza dei lucidi pilastri con quelli rappresentati nel film fantascientifico di Starley Kubrick: “2001: Odissea nello Spazio”. Il secondo monolite è apparso in Romania, sulla collina Batcas Doamnei, nella città di Piatra Neamt. Anche qui, la struttura è stata dichiarata scomparsa il 1 dicembre. Il giorno seguente è stata scoperto un monolite gemello in California, in cima alla Pine Mountain di Atascadero, un piccolo rilievo della città.

Una storia senza fine: questa volta il monolite atterra su un’isola

A brief history of the 2020 #Monolith appearances: Utah Monolith

👉🏼installed in 2015

👉🏼discovered Nov 18, 2020

👉🏼vanished Nov 27, 2020 Romania Monolith

👉🏼discovered Nov 27, 2020

👉🏼vanished Dec 1, 2020 California Monolith

👉🏼discovered Dec 2, 2020 What happens next? pic.twitter.com/GCIm2w1v98 — 🚀✨It’s Full of Stars✨🚀 (@IFOS9000) December 3, 2020

Questa volta un nuovo pilastro è atterrato sull’Isola di Wight, al largo della costa sud-occidentale dell’Inghilterra. La nuova struttura avvistata dovrebbe essere la quinta in circolazione, dato che questo fine settimana, alcuni notiziari internazionali hanno riferito la presenza di una simile struttura anche nei Paesi Bassi, in una riserva naturale nella regione della Frisia. Il materiale di quest’ultima, però, non più metallo lucido, bensì opaco. L’ultimo monolite è stata avvistato domenica pomeriggio, 13 dicembre, a Compton Beach. L’occulta storia dei monoliti fratelli continua a essere un totale mistero. Le loro origini, così come l’identità di chi li ha installati e successivamente rimossi, sono un enigma apparentemente senza soluzione.

Ook mysterieuze metalen monoliet opgedoken bij het Friese dorpje Oudehorne: https://t.co/DCiYj7BO4e — NU.nl (@NUnl) December 6, 2020

I media locali dichiarano che le numerose apparizioni nelle aree più disparate del globo potrebbero essere esito di una trovata pubblicitaria per il nuovo anno.

Fonte CNN style, Agi