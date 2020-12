Scadenza dei prodotti cosmetici: tutto quello da sapere per evitare pericoli

Ti capita mai di ritrovare creme e rossetti nelle borse o nelle tasche dei giubbini? E così anche ombretti, mascara e burrocacao. Quanti ne hai in giro per casa aperti? Ecco tutti gli accorgimenti per evitare i pericoli dovuti alla scadenza dei prodotti cosmetici.

Capita molto spesso di non prestare molta attenzione ai prodotti cosmetici che si hanno in casa. Se questi risultano scaduti, possono diventare un pericolo per la salute della pelle.

Ritrovare ed utilizzare prodotti cosmetici scaduti è un fenomeno che avviene maggiormente per i prodotti di estetica femminile. Quindi rossetti, ciprie, fondotinta e creme varie che scadendo possono creare degli sfoghi cutanei importanti.

Oltre a perdere la sua efficacia, il prodotto cosmetico scaduto può infatti contaminarsi di germi e batteri, trasmettendoli alla pelle. E’ proprio in questo modo che si creano delle reazioni alquanto indesiderate come, ad esempio, le irritazioni.

Ormai le indicazioni di utilizzo e di scadenza si trovano su ogni prodotto e sono molto precise e dettagliate. Alle volte c’è però bisogno di qualche accorgimento in più.

Ed è per questo oggi ti daremo delle indicazioni e dei consigli su come conservare i prodotti cosmetici per evitare sorprese non gradite.

Vediamo nel dettaglio.

Come capire se il prodotto cosmetico è scaduto

Sulla confezione di qualsiasi prodotto, per la maggior parte dei casi, è presente il simbolo della vasetto del cosmetico aperto. Sopra puoi trovare scritto l’intervallo di tempo numerico, seguito dalla lettera M che indica i mesi corrispondenti di validità del prodotto.

Il simbolo del vasetto del cosmetico sta ad indicare il paO, Period After Opening, ossia il periodo entro il quale il cosmetico, una volta aperto, può essere usato senza effetti nocivi per il consumatore. E’ stato introdotto nell’11 Marzo 2005 dal Comitato Tecnico per orientare le aziende sulla scadenza.

Non esistono dei metodi scientifici unici per la determinazione del PaO per tutti i prodotti. La maggior parte dei cosmetici ha comunque una durata di 30 mesi dalla data di produzione.

Se tale periodo è inferiore, è obbligatorio indicare la data di scadenza del prodotto che troverai dopo la dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro…”.

Ovviamente la data indica la durata del prodotto dopo la sua apertura. I cosmetici infatti rimangono inalterati fino al momento in cui gli agenti esterni non li modificano andando a deteriorarne il contenuto.

Perciò controlla sempre la confezione del tuo prodotto cosmetico per assicurarti che non sia scaduto.

La legge impone che la data di scadenza o il PoA siano sempre indicati ma in realtà, ci sono delle eccezioni come ad esempio i campioncini monodose.

Perciò, come si può controllare in questo caso il cosmetico? Scopriamolo insieme.

Come controllare e conservare i prodotti cosmetici

Abbiamo già detto come ormai le indicazioni di scadenza siano su ogni prodotto e siano molto specifiche. Alle volte c’è comunque bisogno di maggior attenzione e qualche accorgimento in più non guasta mai.

Quindi, in caso di un prodotto cosmetico monodose, la soluzione è quella di segnare la data di apertura. In questo modo sarai in grado di monitorare molto più facilmente il tuo cosmetico.

Un’altra cosa che puoi fare è quella di conservare il tuo prodotto monodose lontano dalle luci dirette o dalle fonti di calore. Si tratta di fenomeni che comportano un deterioramento precoce del prodotto.

Questi appena enunciati, sono tutti accorgimenti che dovresti prendere anche per quanto riguarda i prodotti che presentano la data di scadenza. E’ infatti opportuno agire consapevolmente sia per la salute della pelle, sia per non sprecare prodotti e soldi inutilmente.

Quindi se non vuoi incorrere in pericoli, procedi con maggior accortezza. Ad esempio, preferisci i prodotti contenuti nei tubetti piuttosto che quelli nei vasetti, poiché il prodotto verrà messo a contatto con l’aria ogni volta che lo utilizzi. I tubetti saranno più pratici e più igienici.

Ogni volta che utilizzi il tuo cosmetico, ricorda di richiuderlo con cura ed in modo appropriato. L’aria tende infatti ad ossidare e rovinare precocemente i prodotti.

Tempera le tue matite trucco ma ricorda di tenere sempre pulito il temperino. In questo modo eviterai le odiose e fastidiose irritazioni agli occhi.

Lava sempre le mani prima dell’utilizzo dei prodotti e tieni ben puliti gli accessori per il make-up. E’ infatti opportuno pulire ed igienizzare pennelli e spugnette almeno una volta a settimana per garantire la giusta pulizia ed eliminare la possibilità di formazione di batteri.

Infine, verifica sempre tramite il tuo olfatto, il tuo tatto e la tua vista. Se la consistenza del prodotto è cambiata vuol dire che si è deteriorato ed è scaduto.

Odorando i cosmetici puoi sentire se hanno un ancora un buon odore o un odore neutro, o se emanano un odore olezzo.

Il colore è poi un fattore fondamentale, se i prodotti iniziano ad ingiallirsi o peggio ancora ad ingrigirsi, è il momento di gettare il cosmetico!

Monitorare la scadenza dei prodotti cosmetici è fondamentale per preservare la salute della pelle. Tramite questi piccoli ed efficaci accorgimenti potrai assicurare la giusta conservazione del tuo prodotto senza incorrere in situazioni spiacevoli. In più, non riacquistando prodotti mal conservati, risparmierai!

