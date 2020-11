Zucca, un toccasana di bellezza. Ecco i trattamenti da fare a casa

Sapevi che la zucca, indiscussa protagonista dell’autunno, è un toccasana per pelle e capelli? Vediamo i suoi benefici per una skincare tutta al naturale!

La zucca è un ortaggio estremamente versatile. La sua consistenza malleabile e le sue molteplici proprietà benefiche la rendono infatti adatta non solo all’interno dei nostri piatti ma anche per la bellezza di pelle e capelli. Le proprietà salutari della zucca si devono all’alto apporto di caroteni, pro vitamina A, vitamina B e vitamina C. Per questo grande apporto di vitamine, soprattutto per la presenza della vitamina C, la zucca è un ottimo alleato contro l’invecchiamento cutaneo, un vero e proprio anti-age tutto al naturale. L’alto contenuto dei caroteni dona poi lucentezza ed un colorito sano alla nostra pelle. Quindi, dopo aver pulito la vostra zucca ed averla impiegata in alcune ricette, non gettate gli avanzi. Utilizzateli come preziosi alleati di bellezza. Vediamo insieme dei trattamenti completamente naturali con avanzi di zucca.

Zucca: trattamenti per il viso

I beta-carotene contenuti nella zucca donano alla nostra pelle una luminosità ed un incarnato omogeneo in modo istantaneo. Vediamo quindi alcune semplici maschere che daranno luce al vostro viso e che si possono fare tranquillamente a casa.

Maschera per tutti i tipi di pelle: Unite 200gr di purea di zucca con 2 cucchiai di zucchero di canna, 1 cucchiaio di miele e 100gr di yogurt. Mescolate bene fino ad ottenere un composto omogeneo e successivamente applicate la maschera sul viso lasciandola in posa per 10 minuti. Sciacquate poi la vostra pelle delicatamente con acqua tiepida, sentirete l’effetto dello zucchero che agirà da esfoliante. Poi asciugate il vostro viso tamponando con un asciugamano.

Maschera per pelli grasse: In questo caso unite 50gr di purea di zucca con 1 cucchiaino di aceto di mele e 1 uovo intero. Mescolate tutti gli ingredienti ed applicate sul viso lasciando agire 20 minuti. Risciacquate ed asciugate il vostro viso con delicatezza.

Maschera per pelli secche: Unite 50 gr di purea di zucca con 1 cucchiaio di olio di oliva, 1 cucchiaino di miele ed 1 uovo intero. In questo caso sia la zucca sia l’olio di oliva svolgeranno un’intensa azione idratante. Mescolate gli ingredienti fino ad ottenere un composto liscio e applicate sul viso. Lasciate in posa per 20 minuti prima di risciacquare.

Scrub alla zucca: Almeno 1 volta a settimana è opportuno effettuare uno scrub sulla nostra pelle per eliminare le cellule morte e donare luminosità e omogeneità al nostro incarnato. Se volete esfoliare la vostra pelle in modo naturale e delicato, mescolate in parti uguali la purea di zucca con l’olio di oliva. Aggiungete al composto lo zucchero fino ad ottenere un impasto denso. Strofinate lo scrub sulla vostra pelle con un panno umido o con un’apposita spugnetta e risciacquate. Vedrete come la vostra pelle sarà ben liscia ed idratata.

Idratare i capelli con la zucca

La zucca è ottima anche come trattamento nutriente per i capelli. Vediamo i modi per utilizzarla.

Maschera luminosa: Mescolate 200gr di purea di zucca con 100gr di yogurt bianco ed 1 cucchiaino di miele. Applicate il composto sui capelli asciutti dal cuoio capelluto fino alle punte. Avvolgete poi i capelli in una cuffia da doccia o in un asciugamano e lasciate in posa per circa 30 minuti. Una volta terminato il tempo lavate i vostri capelli come al solito. Vedrete fin da subito i vostri capelli più lucenti.

Maschera super-idratante: Mescolate la polpa di zucca con l’olio di argan o un qualsiasi altro olio nutriente (cocco, oliva ecc..). Applicatela sui capelli bagnati dopo lo shampoo e lasciatela in posa per circa 10 minuti. Risciacquate abbondantemente ed asciugate i vostri capelli normalmente. Noterete fin da subito i vostri capelli rinvigoriti ed estremamente morbidi.

Sfruttiamo al massimo gli immensi benefici della zucca sia per la nostra salute sia per la nostra bellezza. Basterà seguire queste poche indicazioni per avere dei trattamenti di bellezza economici e naturali.

