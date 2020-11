Un Posto al Sole anticipazioni 4 novembre: Silvia lascia Michele? I due hanno subito un’aggressione mentre erano in macchina diretti ad Indaca da Teresa

Silvia e Michele sono stati aggrediti mentre erano in strada per andare ad Indaca da Teresa. In un momento in cui Michele ha perso i sensi, Silvia è stata presa dagli aggressori e portata in un piazzale di sosta dove hanno provato a violentarla. Tornata a casa, la moglie di Michele ha accusato dei dolori molto forti e il giorno dopo si è recata in ospedale da Ornella per farsi visitare. Sempre più turbata dall’aggressione subita, il suo rapporto con Michele entrerà in crisi. Intanto al Vulcano Alex e Patrizio tornano a litigare sotto gli occhi già provati di Silvia.

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: Serena si dichiara a Filippo

Alberto sta vivendo un periodo difficile: è stato licenziato ufficialmente dai Cantieri ed è stato lasciato da Clara che, in dolce attesa, ha deciso di tornare a vivere nella sua vecchia casa e di allontanarsi una volta e per tutte dalla loro relazione tossica. Arrivano buone notizie però Alberto: una vecchia amica di famiglia, Barbara Filangeri, lo ha chiamato per proporgli un nuovo lavoro. L’avvocato decide di accettare il suo aiuto e di lavorare per lei, ma quanto gli costerà questo cambio di rotta?

