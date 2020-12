Mercedesz Henger tutta scoperta sotto l’albero, è lei la più bella – FOTO

Mercedesz Henger incanta i suoi tantissimi fan attraverso uno scatto in cui mostra tutto il suo amore e il fascino per la magia del Natale

Mercedesz Henger anticipa il Natale regalando ai suoi follower di Instagram alcuni scatti in cui mostra tutta la sua bellezza accanto alla magia che solo un albero addobbato sa regalare. Un pantaloncino colorato e un candido maglione che lascia scoperto la pancia perfetta, sono l’outfit scelto dalla bella Mercedesz per dedicarsi alla decorazione dell’albero. La fascinosa bionda, si mostra con in mano una tazza di una bevanda certamente calda e regala ai suoi ammiratori uno sguardo incantato degno di una bambina. I fantastici occhi chiari di Mercedesz Henger sembrano infatti quelli di una piccola che guarda all’albero assorbendo tutto il fascino e l’incanto delle feste natalizie. Il sorriso schietto e pieno di gioia completa l’immagine degna delle migliori foto che solo grazie al Natale riescono ad essere scattate.

Mercedesz Henger e i messaggi di Selvaggia Roma

Ospite degli studi di Pomeriggio 5 condotto da Barbara d’Urso, Mercedesz Henger ha dovuto affrontare una prova decisamente difficile. Nel salotto buono di Canale 5 intatti la bella figlia di Eva Henger e Riccardo Schicchi, ha avuto modo di ascoltare dei messaggi vocali che Selvaggia Roma avrebbe inviato al suo fidanzato Lucas Peracchi a sua insaputa. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi, dopo averli ascoltati è riuscita solo a dire: “Che schifo”. Un’indignazione che non riguarda però il suo compagno ma proprio Selvaggia la quale, a detta di Mercedesz, non sarebbe nuova ad azioni del genere. Lo stesso atteggiamento sarebbe infatti stato adottato dalla gieffina con Enock, il fratello di Mario Balotelli.

A quanto pare, anche in questo caso, Selvaggia Roma non avrebbe rinunciato ad inviare messaggi pur sapendo di farlo nei confronti di una persona legata sentimentalmente. Non resta che aspettare quindi l’uscita di Selvaggia dalla casa del Grande Fratello per avere finalmente un confronto con Mercedesz.