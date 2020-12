Nina Moric si mostra NUDA: la FOTO senza veli mentre suona la chitarra, web in tilt

Uno scatto a dir poco sensuale per Nina Moric: senza veli, ed in versione rock star, la modella ha mandato i fan in visibilio

Il profilo Instagram di Nina Moric sembra essersi trasformato in una vetrina a luci rosse. La bellissima modella, oramai da qualche giorno, posta continuamente foto senza veli, in cui esibisce senza alcuni filtro le proprie nudità. Nina, che indossa i panni di una vera rock star, regala ai suoi followers una versione di sé decisamente inedita: in topless, e con la chitarra in mano, la donna si colloca al di fuori da ogni schema.

E gli utenti non possono che godersi lo spettacolo: “Sei bellissima Nina“, “Solo invidia“, commentano.

Nina Moric annuncia: “Mio figlio andrà a Sanremo”