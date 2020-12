Enzo Iachetti spiega perché non ha amici in televisione: questione di priorità

Il mondo dello spettacolo sembrava il suo habitat naturale e invece non lo apprezza affatto. Ecco perchè Enzo Iachetti non ha amici in tv.

Oggi vi sveliamo perché Enzo Iachetti – per sua stessa ammissione – non ha amici nel mondo dello spettacolo.

Enzo Iachetti riguardo al suo lavoro: “Rischi di perdere la testa”

“Non ho amici nel mio ambiente. Adoro il mio mestiere ma appena finisco una puntata preferisco allontanarmene” ha rivelato Enzo Iachetti alcuni mesi fa a I Lunatici di Radio 2. Il conduttore ha ammesso di non trovarsi molto bene con chi lavora nel mondo dello spettacolo. “Sono felice di essere arrivato al successo a 40 anni” ha spiegato. “Se ci arrivi a 20 rischi di perdere la testa […]. Non ti soddisfa più niente”.

Proprio per questo, lontano dai riflettori, i suoi amici “famosi” si contano sulle dita di una mano. Tra questi, Ezio Greggio, anche se Iachetti ha sempre descritto il loro rapporto come altalenante e non particolarmente profondo. Una sorta di “amicizia nata tra i banchi di suola”, ha spiegato il conduttore, come se si fossero trovati vicini per caso e avessero dovuto imparare a “convivere” e ad “andarsi bene” reciprocamente.

Nonostante questo rapporto di amore-odio, comunque, Ezio Greggio rimane un punto fisso nella vita di Iachetti.

“Ci facciamo lo scherzo al mio compleanno, il 31 agosto” ha raccontato il conduttore nell’intervista sopraccitata. “Lui mi chiama un mese prima e mi dice ‘Auguri socio’ e io faccio lo stesso. Ho assorbito molto del suo modo di fare”.

