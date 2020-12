I maglioni norvegesi sono il must dell’inverno 2020

Dicembre è iniziato ed è arrivata anche la neve, possiamo dare il via ad outfit che ci facciano sentire nel pieno mood natalizio. E i maglioni norvegesi sono il capo chiave.

Il maglione è da sempre il capo di abbigliamento che per chiunque di noi sancisce l’inizio dell’inverno, che lo si voglia o no, quando al mattino dobbiamo uscire dal letto, un bel maglione caldo e soffice aiuta a rendere l’inizio della giornata decisamente meno traumatico.

Questa tipologia di maglioni ha un forte richiamo alla antica tradizione nord europea, sono caratterizzati dall’uso di colori diversi e dai disegni geometrici che vengono alternati. La loro origine è incredibilmente antica, già dal medioevo la produzione domestica di maglieria permetteva di realizzare questi meravigliosi capi.

Le colorazioni originali erano ovviamente su tinte più naturali, come il bianco, il panna e l’ecrù; col passare degli anni la sua evoluzione l’ha porto ad essere riproposto in varianti più eccentriche con colori pop e vitaminici.

Un esempio della rivisitazione di questo capo è la linea proposta dall’influencer Chiara Ferragni per il suo brand.

Maglioni inverno 2020 Chiara Ferragni (Instagram @chiaraferragni)Ha un’ allure casual, perfetto da indossare con i jeans e le sneakers, ma può essere reso davvero innovativo se mixato con capi più fashion come una gonna midi con fantasia a contrasto o addirittura riproposto in chiave glamour con gonna in full paillettes.

LA LAVORAZIONE JAQUARD

L’ immagine comune lo ricollega sempre e comunque all’artigianalità nonostante i modelli che troviamo ormai in commercio vengano principalmente realizzati con lavorazione Jaquard.

La lavorazione Jaquard è quella che permette di riprodurre su maglia i tipici disegni geometrici, conferisce alla maglieria uno spessore maggiore e il disegno è visibile anche all’interno del capo.

La lavorazione di questi decori viene sviluppata principalmente nella parte superiore delle spalle e talvolta sui polsi e sul fondo. Infatti molto spesso la manica è raglan (ovvero con la cucitura del giro manica che parte direttamente dal collo) oppure la cucitura della manica è totalmente insistente.

LE PROPOSTE PER IL NATALE

Indossarne uno trasporta con l’immaginazione in un magico paesaggio innevato e per questo è facilmente associabile al natale.

Diversi brand infatti propongono nelle loro collezioni delle capsule Natalizie, dove questo stile la fa da padrone. Le colorazioni sono quelle tipiche del Natale, il rosso, il bianco, il verde, ma il bianco e nero sono sicuramente degli intramontabili.

I disegni in questo caso variano con soggetti super natalizi che possono essere pupazzi di neve, renne e fiocchi di neve, realizzati con filati differenti che includono spesso anche il lurex.

Quindi, un maglione è sicuramente un’ottimo regalo di Natale, ancor meglio se è in stile norvegese.