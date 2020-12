Flora Canto, sexy in total black e pelle: la compagna di Brignano fa sognare – Foto

La bella Flora Canto pubblica uno scatto dove sfoggia un nuovo outfit sexy e accattivante. Curiosi vero? Date un’occhiata!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Flora Canto più sexy che mai. La compagna di Enrico Brignano continua a far girare la testa con i suoi scatti social dove si mostra in tutta la sua bellezza.

L’attrice stavolta ha optato per un look total black davvero sensuale e intrigante. Pantaloni in pelle da vera pantera e stivali lunghi fino al polpaccio. Sguardo che scruta e davvero irresistibile.

Il virus in questo periodo ha tenuto ferma anche lei che di solito lavora come attrice. Dopo essersi diplomata al liceo linguistico, la ragazza ha cercato di entrare subito nel mondo della pubblicità e, di conseguenza, anche nel mondo dello spettacolo.

La carriera di Flora Canto e la storia con Enrico Brignano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

La Canto è diventata nota nel 2009, quando è stata lasciata da Filippo che all’epoca era un concorrente del Grande Fratello. Subito dopo, Flora ha partecipato a Uomini e Donne nel ruolo di tronista dove ha conosciuto Francesco Pozzessere.

Nel 2008, invece, comincia la sua carriera di attrice recitando in “Vieni avanti cretino” con Lino Banfi. Si è impegnata tanto a studiare recitazione, doppiaggio e canto. Ha recitato in una puntata di Don Matteo, ha condotto “Telethon Rai Uno”, “Fast and Furious”, “Supercinema” e altri programmi.

Flora Canto ha partecipato nel 2019 anche a Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti, posizionandosi ottava.

Nel 2020, invece, è stata inviata del programma “Ogni Mattina”, condotto da Adriana Volpe su TV8.

Flora Canto ancora oggi è legata ad Enrico Brignano. I due si sono conosciuti nel 2013 e, nonostante abbiano molto anni di differenza, tra i due c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Ne 2017 hanno anche avuto una bambina di nome Martina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

In attesa di rivederla in qualche altro progetto lavorativo, possiamo ammirarla in tutta la sua bellezza sui social dove i fan non perdono occasione per farle complimenti: “Flora sei un’incanto😍❤️, La bellezza allo stato puro❤️ spero di riuscire a vedervi a Montecatini prima o poi, Brava Flora ti aspettiamo 😘❤️”.

