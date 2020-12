Bollettino del 7 dicembre: i numeri dell’epidemia in Italia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, lunedì 7 dicembre, ha comunicato i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Il Ministero della Salute ha aggiornato i dati relativi all’epidemia da Coronavirus diffusasi in Italia. Stando al bollettino odierno, i casi di contagio sono saliti a 1.742.557 con un incremento di 13.720 casi rispetto a ieri. Tornano in calo i soggetti attualmente positivi che ad oggi ammontano a 748.819 (-6.487), così come i ricoveri in terapia intensiva (-72) che ad oggi risultano essere 3.382. Il numero dei guariti dall’inizio dell’emergenza è giunto a 933.132, ossia 19.638 unità in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, purtroppo, si sono registrati 528 decessi che hanno portato il bilancio totale delle vittime a 60.606.

La Regione Emilia Romagna, si legge nelle note, segnala l’eliminazione di 1 caso dei giorni passati, in quanto giudicato non caso Covid-19

Pandemia, muore senatrice della Repubblica italiana

Si è spenta all’età di 96 anni la senatrice Lidia Menapace presso l’Ospedale di Bolzano dove si trovava ricoverata nel reparto di malattie infettive in quanto affetta da Covid-19. La Senatrice, classe ’24, aveva alle spalle un trascorso fatto di politica attiva e militanza nella resistenza partigiana che liberò l’Italia dal fascismo.

Una donna di spiccata intelligenza ed immane cultura che si laureò a soli 21 anni. La sua vita politica iniziò subito nel dopoguerra, quando dapprima si schierò con la Federazione universitaria cattolica italiana e poi passò alla Democrazia Cristiana. Fu proprio con la DC che nel 1964 divenne la prima donna eletta nel Consiglio Provinciale di Bolzano, dove era giunta dopo essersi sposata con Nene Menapace.

Lidia Menapace fu senatrice dal 2006 al 2008 con il partito Rifondazione comunista di cui entrò a far parte dopo essere uscita dalla DC, o meglio di cui gettò le basi considerato che il suo nome figura tra i redattori del manifesto del partito. In occasione dello scorso 25 aprile, la Menapace rilasciò un’intervista in cui parlò del Covid e di come era necessario liberarsene per riattivare la politica.

Pandemia: il Covid si porta via Giuseppe, aveva solo 32 anni

Aveva solo 32 anni Giuseppe Mosca e nessuna patologia pregressa, ma il Covid non gli ha lasciato scampo. È così che un giovane brillante e che secondo le statistiche sarebbe dovuto uscire indenne dalla malattia non ce l’ha fatta. Lavorava presso l’ASL di Marcianise, provincia di Caserta, e qualche giorno fa insieme alla sua famiglia aveva scoperto di essere positivo al Covid. Dopo poco tempo, le sue condizioni di salute sarebbero precipitate rendendo necessario il ricovero in Ospedale.

Una polmonite interstiziale quella diagnosticatagli purtroppo divenuta indomabile nonostante le cure ricevute. Giuseppe Mosca diviene, quindi, la vittima di Covid più giovane registratasi nella Regione Campania.

