Bollettino del 6 dicembre: i numeri dell’epidemia in Italia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, domenica 6 dicembre, ha comunicato i dati dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Aggiornati i dati relativi all’epidemia da Coronavirus, diffusasi in Italia da oltre nove mesi. Stando al bollettino odierno del Ministero della Salute, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 1.728.878 con un incremento di 18.887 casi rispetto a ieri. Tornano in crescita i soggetti attualmente positivi che ad oggi ammontano a 755.306 (+1.137). Il numero dei guariti è giunto a 913.494, ossia 17.186 unità in più rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 564 decessi che hanno portato il bilancio totale delle vittime a 60.078.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di sabato 5 dicembre

Nella giornata di ieri sono stati diffusi, come di consueto, i numeri relativi all’epidemia da Coronavirus in Italia dal Ministero della Salute. Il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza era salito a 1.709.991. Diminuivano anche i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 754.169 e i ricoveri in terapia intensiva che contavano 3.517 pazienti. Il numero dei guariti era giunto a 896.308 . Purtroppo si aggrava ancora il bilancio dei decessi che portava il totale a 59.514.

Bollettino del 4 dicembre: prosegue il calo dei soggetti attualmente positivi

Nella giornata di venerdì, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza erano saliti a 1.688.939. Proseguiva il calo dei soggetti attualmente positivi al virus che erano in totale 757.702, così come i ricoveri in terapia intensiva che risultavano ammontare a 3.567. I guariti in Italia salivano a 872.385. Il bilancio totale delle vittime saliva a 58.852.

La Regione Emilia Romagna, si leggeva nelle note, comunicava l’eliminazione di 4 casi, in quanto giudicati non casi Covid-19. La PA Bolzano e la Campania, invece, comunicavano che il dato sugli ingressi in terapia intensiva del giorno al momento non era disponibile. La Sardegna segnalava che i dati sui decessi erano comprensivi di un riallineamento. La Valle d’Aosta eseguiva un riallineamento dei dati sui tamponi molecolari ed i valori riportati in questo report erano aggiornati. La Regione Abruzzo, infine, comunicava che in seguito a verifica sui dati, il totale dei casi positivi era 17.556.

Non è l’Arena: giallo del Piano pandemico. La testimonianza di Consuelo Locati

L’avvocato Consuelo Locati sarà di nuovo ospite del programma di Massimo Giletti, in onda su La7, Non è L’Arena. Il tema del suo intervento sarà quello del caso relativo al piano Pandemico dell’Oms il quale parrebbe fermo a quattordici anni fa. Il suo aggiornamento era divenuto un caso attenzionato dalla sezione di Venezia che sul punto aveva redatto un dossier ora divenuto introvabile. Al suo interno, pare vi fossero delle considerazioni in merito alla gestione dell’emergenza sanitaria da parte delle Istituzioni Italiane. Nero su bianco anche il nome di alcuni esponenti della comunità scientifica del Bel Paese, i quali, ma questa è solo un’ipotesi pare abbiano occultato delle informazioni.

Al centro dell’attenzione da parte dell’avvocato Locati anche la gestione della crisi da parte della Regione Lombardia.

Bill Gates, nuova previsione. La pandemia forse ha i mesi contati

Bill Gates è stato definito come una figura chiave nell’ambito di questa pandemia. Ciò non solo per il suo sostegno economico, tramite la propria Fondazione, alla ricerca, ma anche per le sue inqualificabili doti di lungimiranza. Ed infatti, il patron di Microsoft, valutando modelli matematici ed analisi statistiche avrebbe prospettato quello che sarebbe il prossimo futuro del Pianeta.

In primo luogo, valutando differenti fattori avrebbe stimato che la pandemia da Covid non sarà l’ultima che l’uomo si troverà a dover fronteggiare. Nel 2040, con ogni probabilità, si riverificherà il medesimo scenario. Previsioni da non sottovalutare considerato che Bill Gates già nel 2015 aveva predetto l’attuale emergenza.

Per uno degli uomini più ricchi del Pianeta, questa pandemia avrebbe i mesi contati. Considerati i processi accelerati di produzione dei vaccini, è possibile che a breve il Pianeta riuscirà ad uscire da questa voragine che lo attanaglia.

